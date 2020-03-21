Грищук сыграл вничью с Вашье-Лагравом в четвёртом туре турнира претендентов

Россиянин Александр Грищук и француз Максим Вашье-Лаграв завершили вничью партию четвёртого тура турнира претендентов на шахматную корону, проходящего в Екатеринбурге.

Партия завершилась на 53-м ходу. Грищук играл белыми фигурами, а Вашье-Лаграв — чёрными.

Все остальные партии тура тоже закончились ничьей: между россиянином Кириллом Алексеенко и китайцем Ваном Хао, россиянином Яном Непомнящим и американцем Фабиано Каруаной, а также нидерландцем Анишем Гири и представителем Китая Дином Лижэнем.

После трёх туров лидируют Непомнящий, Вашье-Лаграв и Ван Хао, набравшие по 2,5 очка. За ними следуют Каруана и Грищук (по 2 очка). Лижэнь, Алексеенко и Гири набрали по 1,5 очка.

Партии пятого тура состоятся 22 марта.

Ранее сообщалось, что Алексеенко и Непомнящий сыграли вничью в третьем туре турнира претендентов.