Грищук сыграл вничью с Вашье-Лагравом в четвёртом туре турнира претендентов

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Россиянин Александр Грищук и француз Максим Вашье-Лаграв завершили вничью партию четвёртого тура турнира претендентов на шахматную корону, проходящего в Екатеринбурге.
Грищук сыграл вничью с Вашье-Лагравом в четвёртом туре турнира претендентов
  • РИА Новости

Партия завершилась на 53-м ходу. Грищук играл белыми фигурами, а Вашье-Лаграв — чёрными.

Все остальные партии тура тоже закончились ничьей: между россиянином Кириллом Алексеенко и китайцем Ваном Хао, россиянином Яном Непомнящим и американцем Фабиано Каруаной, а также нидерландцем Анишем Гири и представителем Китая Дином Лижэнем.

После трёх туров лидируют Непомнящий, Вашье-Лаграв и Ван Хао, набравшие по 2,5 очка. За ними следуют Каруана и Грищук (по 2 очка). Лижэнь, Алексеенко и Гири набрали по 1,5 очка.

Партии пятого тура состоятся 22 марта.

Ранее сообщалось, что Алексеенко и Непомнящий сыграли вничью в третьем туре турнира претендентов.

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