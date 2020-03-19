Алексеенко и Непомнящий сыграли вничью в третьем туре турнира претендентов

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Российские шахматисты Кирилл Алексеенко и Ян Непомнящий сыграли вничью в партии третьего тура турнира претендентов на шахматную корону, проходящего в Екатеринбурге.
Алексеенко и Непомнящий сыграли вничью в третьем туре турнира претендентов
  • РИА Новости

Партия завершилась на 40-м ходу. Алексеенко играл белыми фигурами, а Непомнящий — чёрными.

В других партиях третьего тура ещё два партии завершились вничью — между голландцем Анишем Гири и французом Максимом Вашье-Лагравом, а также россиянином Александром Грищуком и китайцем Ван Хао. Ещё один представитель Китая Дин Лижэнь обыграл американца Фабиано Каруану.

После трёх туров лидируют Вашье-Лаграв, Непомнящий и Ван Хао, набравшие по 2 очка. За ними располагаются Каруана и Грищук — по 1,5 очка, а также Гири, Алексеенко и Дин Лижэнь — по 1 очку.

Ранее сообщалось, что хоккеист Павел Дацюк сделал первый ход в матче турнира претендентов ФИДЕ.

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