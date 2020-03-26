Шахматист Грищук назвал правильным решение остановить шахматный турнир претендентов

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Российский гроссмейстер Александр Грищук назвал правильным решение остановить турнир претендентов на мировую шахматную корону в Екатеринбурге.
Шахматист Грищук назвал правильным решение остановить шахматный турнир претендентов
  • РИА Новости

«О приостановке турнира претендентов я узнал из сообщения на сайте ФИДЕ. Я думаю, что это решение запоздалое, но правильное», — цитирует Грищука РИА Новости.

Он также сравнил игру на турнире в такое время с «пиром во время чумы». 

После седьмого тура лидировали россиянин Ян Непомнящий и француз Максим Вашье-Лаграв, набравшие по 4,5 очка.

Турнир должен был завершиться 3 апреля. Планировалось, что его победитель встретится с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном. Тем не менее было принято решение приостановить турнир с 27 марта из-за распространения коронавируса.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. 26 марта в оперативном штабе сообщили, что число случаев заражения коронавирусной инфекцией в России возросло до 840.

Ранее в Екатеринбурге выразили надежду, что шахматный турнир претендентов возобновится.

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