Третья победа Непомнящего, ничейная серия Грищука и шутки Гири: чем завершился 6-й тур турнира претендентов по шахматам

Гроссмейстер Ян Непомнящий увеличил свой отрыв от ближайшего преследователя на шахматном турнире претендентов до одного очка, победив белыми фигурами китайца Дин Лижэня. По словам россиянина, он чувствует себя нездоровым. Его соотечественник Александр Грищук свёл вничью шестую партию подряд, а Кирилл Алексеенко потерпел обидное поражение и опустился на последнее место в таблице.

Непомнящий упрочил лидерство

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий одержал вторую победу подряд и третью на турнире претендентов по шахматам в Екатеринбурге. В понедельник, 23 марта, в партии шестого тура он белыми фигурами обыграл китайца Дин Лижэня. В дебюте соперники разыграли испанскую партию. В миттельшпиле чёрные совершили ряд не слишком удачных ходов. В результате в центре доски у них наметились слабости пешечной структуры.

Одновременно Непомнящий добился проходной пешки на ферзевом фланге. На 31-м ходу Дин Лижэнь допустил значительную ошибку. Россиянин выбрал в ответ не самый оптимальный вариант развития преимущества. Вместо того чтобы добить дрогнувшего оппонента, он подарил ему шанс на ничью.

Тем не менее китаец не смог найти необходимую комбинацию. Он пожертвовал слона и оказался в безнадёжном положении. На 40-м ходу Дин Лижэнь сдался. Не показав своей лучшей игры, Непомнящий упрочил лидерство в турнирной таблице. Теперь в его активе 4,5 очка. Занимающего вторую строчку француза Максима Вашье-Лаграва он опережает уже на балл.

По словам гроссмейстера Михаила Красенкова, который комментировал встречу для Chesspro, партия получилась небезошибочной для обоих шахматистов. Зачастую оба проходили мимо фантастических возможностей, скрытых в позиции, отметил он.

«Но если Непомнящий играл неидеально, то Дин Лижэнь просто неудачно. Видно, что китайский гроссмейстер в плохой форме», — резюмировал Красенков.

На пресс-конференции после партии Непомнящий выглядел не лучшим образом и кашлял.

«Со мной точно не всё в порядке. Сегодня я собирался по возможности сделать быструю ничью. Я сдал пару медицинских тестов, оба оказались отрицательными, но вся атмосфера на турнире не способствует здоровью», — признался он.

На турнирные успехи Непомнящего обратили внимание его соперники. Так, нидерландец российского происхождения Аниш Гири даже пошутил, что соревнования на данном этапе похожи на вечеринку Яна в честь дня рождения.

«Дети пришли, дарят ему подарки, а сами не очень-то рады, лишь притворяются друзьями. Он один только и счастлив», — сказал Гири.

Первая победа Гири

Играя чёрным цветом с россиянином Кириллом Алексеенко, нидерландец провёл за столом более семи часов и одержал первую победу на претендентских турнирах в своей карьере. В какой-то момент дебютант соревнований такого уровня Алексеенко был близок к ничьей, однако допустил ошибку и на 98-м ходу признал своё поражение. По словам Гири, у него подскочил пульс, когда он понял, что выигрывает.

«Получилась очень интересная партия. После дебюта у меня была хорошая позиция, но затем я, видимо, немного выпустил. Однако давление сохранялось. В эндшпиле с конями у меня ещё сохранялись разные трюки, но в целом у него уже были хорошие шансы на ничью. Кирилл мог защититься проще и удачнее», — подытожил он.

У Дин Лижэня и Алексеенко осталось по 2,0 очка. Они делят седьмое-восьмое места в генеральной классификации. Между ними и Вашье-Лагравом образовалась прослойка из четырёх гроссмейстеров с 3,0 зачётного балла в активе. Помимо Гири, в неё входит Ван Хао, сыгравший вничью с французом. После размена ферзей китаец выиграл пешку. Но на стадии реализации он действовал неточно и позволил Вашье-Лаграву организовать непроходимую оборону по чёрным полям.

В группе преследователей также оказались Александр Грищук и Фабиано Каруана. Их партия завершилась миром. Причём россиянин поделил очко уже в шестой раз подряд. По ходу дела действовавший чёрными американец владел некоторым преимуществом. В эндшпиле от Грищука требовалась аккуратность. И он не подкачал: точно защищался и гарантировал себе положительный результат в такой ситуации.

«Трудно сохранять большие амбиции, когда половину партии ты играешь против компьютерной подготовки», — резюмировал Грищук.

Во вторник на турнире претендентов запланирован второй выходной. А в среду, 25 марта, в седьмом туре соревнований Непомнящий сразится чёрными с Вашье-Лагравом. Эта партия особенно интересует любителей шахмат, ведь после неё россиянин либо ещё больше упрочит свой задел и сделает весомую заявку на итоговую победу, либо, наоборот, позволит сопернику себя догнать. Также сыграют Гири и Грищук, Каруана и Ван Хао, Дин Лижэнь и Алексеенко.