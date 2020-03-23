Непомнящий обыграл Лиженя на турнире претендентов ФИДЕ

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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий обыграл китайца Дин Лиженя на турнире претендентов на мировую шахматную корону, который проходит в Екатеринбурге.
Непомнящий обыграл Лиженя на турнире претендентов ФИДЕ
  • © Владимир Вяткин
  • РИА Новости

Непомнящий играл белыми фигурами и сумел сломить сопротивление оппонента за 40 ходов.

Ещё один россиянин Александр Грищук сыграл вничью с американцем Фабиано Каруаной, а Кирилл Алексеенко уступил представителю Индии Анишу Гири.

После шести туров Непомнящий возглавляет турнир, опережая на одно очко ближайшего преследователя, француза Максима Вашье-Лаграва.

Ранее сообщалось, что Непомнящий победил Ван Хао и возглавил турнир претендентов в Екатеринбурге.

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