Единоличное лидерство: Непомнящий победил Ван Хао и возглавил турнир претендентов в Екатеринбурге

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий одержал вторую победу на турнире претендентов по шахматам в Екатеринбурге и единолично возглавил турнирную таблицу. После пяти туров он опережает ближайшего преследователя француза Максима Вашье-Лаграва на 0,5 очка. Другой отечественный шахматист, Александр Грищук, заявил о необходимости приостановить соревнования, однако позже уточнил, что его слова неправильно интерпретировали.

Непомнящий единолично возглавил турнирную таблицу

На шахматном турнире претендентов в Екатеринбурге состоялись партии пятого тура. За одним столом встретились Ян Непомнящий и Ван Хао. На старте соревнований они имели одинаковые показатели. Победив в первом туре чёрными фигурами, россиянин и китаец затем трижды сводили свои партии к ничейному результату. Такой расклад позволил Непомнящему и Ван Хао подойти к очному свиданию в роли лидеров. Столько же очков имел и француз Максим Вашье-Лаграв.

До этого пути Непомнящего и Ван Хао лишь трижды пересекались на высшем уровне. Когда белыми действовал китаец, соперники обменялись победами. Единственная партия, в которой преимуществом первого хода владел россиянин, завершилась ничьей.

Против разыгранной Ван Хао русской партии в воскресенье Непомнящий избрал вариант с симметричной структурой и попытался развить инициативу на королевском фланге. После многочисленных разменов на доске возникла примерно равная позиция с ферзями и конями. Россиянин пытался раскачивать оборону китайца. На 32-м ходу тот ошибся, пропустив сильную идею противника с временной жертвой пешки.

После тактической операции чёрные были вынуждены отдать коня. Как отметил гроссмейстер Евгений Глейзеров, без этой фигуры шансов у Ван Хао в эндшпиле не оставалось. Кроме того, белые получили скрытые проходные пешки на обоих флангах. Китайский шахматист предпочёл не тратить время на продолжение борьбы в безнадёжной ситуации и признал своё поражение на 42-м ходу.

«Прекрасное достижение Непомнящего, одержавшего победу в лучшем карлсеновском стиле. Позиция чёрных выглядела чрезвычайно крепкой. Но Ян всё время поддерживал напряжение и в конце концов дождался неочевидной оплошности, за которую без промедления наказал. Когда-то Марк Тайманов, выиграв в блестящем атакующем стиле решающую партию в последнем туре чемпионата СССР, сказал Талю: «Миша, сегодня я ваш ученик!» Но во взгляде Таля, по воспоминаниям свидетелей, всё равно читалась зависть. То же, думаю, мог бы сказать и Ян Магнусу — и встретить тот же взгляд», — отметил Глейзеров в комментарии Chesspro.ru.

Увеличив количество заработанных баллов до 3,5, Непомнящий единолично возглавил турнирную таблицу. Сам он, впрочем, склонен не придавать значения текущему результату.

«Пока сыграно не так много партий, поэтому рано радоваться своему лидерству. Однако приятно победить белым цветом. Я рад, что в этот раз подготовка оказалась более удачной, чем в предыдущих белых партиях», — приводит слова россиянина пресс-центр турнира.

«Главное для Яна сейчас — не размечтаться о том, как готовиться к матчу с Карлсеном», — резюмировал итог центрального поединка тура известный гроссмейстер Евгений Бареев.

Второе место с тремя зачётными баллами занимает Вашье-Лаграв. Он разошёлся ничьей с россиянином Кириллом Алексеенко. Француз демонстрирует в Екатеринбурге хорошую форму, несмотря на то что был включён в состав участников в последний момент из-за отказа Теймура Раджабова.

Заявление Грищука

Ещё до старта азербайджанец обращался в Международную шахматную федерацию (FIDE) с просьбой перенести соревнования на более поздний срок из-за коронавируса. 22 марта о необходимости приостановки турнира заявил и Александр Грищук. Россиянин признался, что не хочет выступать в сложившейся ситуации и имеет однозначное мнение на данный счёт. По его словам, на месте событий сложилась гнетущая атмосфера, а весь персонал облачён в медицинские маски.

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«Я не хочу здесь играть и находиться. Наш турнир — единственное сейчас крупное соревнование в мире. Его нужно остановить и отложить», — сказал Грищук.

Вместе с тем россиянин дал понять, что пребывает в ужасной форме. Все пять своих партий он свёл вничью. Его игра белым цветом против китайца Дина Лижэня получилась самой спокойной в пятом туре. Формально минимальный перевес был на стороне Грищука. Однако чёрным, скорее всего, не составило бы труда защитить свою позицию. На 54-м ходу соперники подписали мирный договор.

Чуть позже Грищук сообщил РИА Новости, что его слова о коронавирусе неправильно интерпретировали.

«Я не знаю, откуда взялась такая интерпретация моих слов, что я хотел покинуть Екатеринбург. Я люблю этот город, очень много лет играл за «Малахит» на командном чемпионате России», — добавил шахматист.

В таблице Грищук с 2,5 очка делит третье-пятое места с Ван Хао и Фабиано Каруаной. Американец провёл любопытную партию против Аниша Гири чёрными. На стороне нидерландца был явный перевес, однако белые не смогли выжать максимум из своей позиции. Каруана изобретательно защищался, а Гири не рассмотрел несколько по-настоящему сильных ходов.

«Мне нравилась моя позиция, в которой у меня был выбор между разными вариантами. Фабиано упорно боролся, однако у меня были шансы на большее. Тем не менее добиться решающего перевеса за доской мне не удалось. Могу отметить, что до определённого момента это была хорошая партия», — подчеркнул нидерландец.

Гири, Дин Лижэнь и Алексеенко набрали по 2,0 очка и формально составляют группу аутсайдеров. В шестом туре в понедельник, 23 марта, Непомнящий сыграет с Дин Лижэнем, Грищук — с Каруаной, Алексеенко — с Гири, а Ван Хао — с Вашье-Лагравом. После этого на турнире запланирован второй выходной.