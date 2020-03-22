Российский шахматист Непомнящий стал единоличным лидером турнира претендентов

Россиянин Ян Непомнящий стал единоличным лидером турнира претендентов на шахматную корону, проходящего в Екатеринбурге.

В пятом туре Непомнящий обыграл китайского гроссмейстера Ван Хао.

В остальных матчах нидерландец Аниш Гири сыграл вничью с американцем Фабиано Каруаной, Александр Грищук из России разошёлся миром с представителем Китая Дином Лижэнем, партию сыграли россиянин Кирилл Алексеенко и француз Максим Вашье-Лаграв, но победителя не выявили.

Таким образом, Непомнящий единолично возглавил турнирную таблицу, у него 3,5 очка. Ближайшим преследователем является Вашье-Лаграв с тремя очками.

Ранее сообщалось, что Грищук сыграл вничью с Вашье-Лагравом в четвёртом туре турнира претендентов.