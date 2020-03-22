Шахматист Грищук призвал остановить турнир претендентов в Екатеринбурге

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Российский гроссмейстер Александр Грищук призвал остановить турнир претендентов на шахматную корону, который проходит в Екатеринбурге.
Шахматист Грищук призвал остановить турнир претендентов в Екатеринбурге
  • © Владимир Вяткин
  • РИА Новости

«Я в ужасной форме, я вообще не хочу играть, учитывая всю эту ситуацию. Когда это только началось, у меня не было чёткого мнения, но сейчас в течение нескольких дней у меня появилось чёткое мнение, что это надо остановить», — приводит слова гроссмейстера chess24.com.

Он также обратил внимание, что все остальные спортивные события в мире отменены. Кроме того, по его мнению, из-за количества людей в масках атмосфера турнира становится враждебной.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

Ранее сообщалось, что российский шахматист Непомнящий стал единоличным лидером турнира претендентов.

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