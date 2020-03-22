Гроссмейстер Грищук: мои слова о турнире в Екатеринбурге неверно интерпретировали

Российский гроссмейстер Александр Грищук заявил, что его слова о нежелании играть на турнире претендентов на шахматную корону в Екатеринбурге в связи с распространением коронавируса неверно интерпретировали.

«Я не знаю, откуда взялась такая интерпретация моих слов о том, что я хотел покинуть Екатеринбург. Я люблю этот город, очень много лет играл за «Малахит» на командном чемпионате России», — цитирует Грищука РИА Новости.

Он также заявил, что это останется на совести людей, которые именно так подали его слова.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

Ранее сообщалось, что Грищук призвал остановить турнир претендентов в Екатеринбурге.