Возрождение интриги: Вашье-Лаграв нанёс Непомнящему первое поражение на турнире претендентов по шахматам

В Екатеринбурге завершился первый круг турнира претендентов по шахматам. Лидер соревнований россиянин Ян Непомнящий уступил чёрными Максиму Вашье-Лаграву и позволил французу догнать себя в турнирной таблице. У обоих гроссмейстеров по 4,5 очка. Александр Грищук в партии с Анишем Гири также чёрными фигурами оформил седьмую ничью подряд. Аналогичный результат показал Кирилл Алексеенко во встрече с китайцем Дином Лижэнем.

Непомнящий уступил Вашье-Лаграву

В Екатеринбурге после дня отдыха возобновился турнир претендентов на матч с норвежцем Магнусом Карлсеном за мировую шахматную корону. В среду, 25 марта, были сыграны партии седьмого тура. В центральном поединке встретились француз Максим Вашье-Лаграв и россиянин Ян Непомнящий.

К моменту очного поединка они занимали второе и первое места в турнирной таблице соответственно. Причём их разделяло всего одно очко. Оба гроссмейстера успешно провели стартовую часть соревнований и, по мнению экспертов, находились в хорошей форме. При этом если Непомнящий целенаправленно готовился к претендентскому турниру длительный срок, то Вашье-Лаграв попал в число участников только в марте после отказа азербайджанца Теймура Раджабова от выступления из-за ситуации с коронавирусом.

Ian Nepomniachtchi is not pleased with how his daring Winawer attempt turned out. No lipreading, please. 😂 pic.twitter.com/4706N0tjt6 — Olimpiu G. Urcan (@olimpiuurcan) March 25, 2020

Борьба в этой партии шла, по сути, за два очка. То есть победитель не только зарабатывал зачётный балл, но и фактически отбирал его у прямого конкурента. На стороне Вашье-Лаграва, помимо самого факта игры белыми фигурами, была статистика личных встреч. В классические шахматы он ранее выиграл у Непомнящего пять партий при семи ничьих и лишь одном поражении. Свою единственную победу над неудобным соперником россиянин одержал на этапе Гран-при в Иерусалиме в декабре 2019 года. Именно та неудача фактически лишила француза возможности отобраться в Екатеринбург по спортивному принципу.

Теперь Вашье-Лаграв взял убедительный реванш. Для завершения партии в свою пользу ему потребовалось чуть более 40 ходов. Как сообщил пресс-центр турнира претендентов, за их столом был разыгран обоюдоострый вариант Винавера во французской защите.

Француз уклонился от повторения сценария партии между Кириллом Алексеенко и Непомнящим, сыгранной в третьем туре.

«На выходе из дебюта белые получили перспективную позицию, поскольку чёрные остались без рокировки, а их игра на ферзевом фланге не принесла им желаемых дивидендов. Белым удалось сдвоиться по линии «b» и оказывать существенное давление. Ближе к контролю времени Вашье-Лаграв открыл второй фронт на королевском фланге, после чего чёрные оказались в отчаянном положении», — описывается партия на сайте ФШР.

По мнению гроссмейстера Евгения Глейзерова, который комментировал партию для chesspro.ru, на игре Непомнящего могли негативно сказаться последствия простуды. Ещё после встреч шестого тура в понедельник россиянин жаловался на плохое самочувствие. Как заметил Глейзеров, недомогания такого рода не редкость для Непомнящего. Одно из них помешало ему в прошлом году победить на супертурнире в Вейк-ан-Зее.

«Вашье-Лаграв остаётся для Непомнящего крайне неудобным соперником. Сегодня Максим явно выиграл дебютную дуэль, Ян при подготовке, похоже, существенно недооценил опасность позиции, на которую решил пойти. Француз же играл как по нотам. Браво, прекрасная партия! Итак, перед вторым кругом лидеров двое. Ветер удачи, как это часто бывает в шахматах, подул в паруса участника, допущенного в последний момент. Но совершенно ничего не решено, впереди целых семь партий, и турнирная интрига может развернуться самым неожиданным образом», — отметил Глейзеров.

Левитов призвал остановить турнир претендентов

Остальные партии завершились мирным исходом. Американец Фабиано Каруана сыграл белым цветом с китайцем Ван Хао, другой представитель Китая Дин Лижэнь — с Кириллом Алексеенко, а голландец Аниш Гири — с Александром Грищуком.

По убеждению двукратного чемпиона России Евгения Томашевского, Грищук ещё сыграет важную роль в Екатеринбурге и в итоге окажется как минимум в первой тройке.

«Ничего страшного в такой ничейной серии нет, это характерно для современных турниров. Всякое бывает, ничьих в шахматах много, и это не должно удивлять. Это не крайний перегиб статистики, а относительно популярное явление. К тому же Александр мог как выиграть в этих партиях, так и уступить», — цитирует гроссмейстера РИА Новости.

В генеральной классификации Грищук, Гири, Каруана и Ван Хао делят с 3-й по 6-ю позицию, набрав по 3,5 очка. Замыкают таблицу Дин Лижэнь и Алексеенко. У них по 2,5 балла.

Между тем бывший исполнительный директор Российской шахматной федерации (РШФ) Илья Левитов подверг организаторов критике за отказ приостанавливать турнир претендентов по причине угрозы распространения вируса COVID-19. В прямой трансляции партий седьмого тура на Chess24 функционер высказал утверждение, что, «несмотря на философское отношение Вашье-Лаграва к жизни, видно, что все участники не в своей тарелке».

«Это беспредел. Просто беспредел. Если называть вещи своими именами. Но проводить этот турнир — безобразие. Его надо просто прекратить сегодня же. И дальше думать, что делать», — резюмировал Левитов.

Он также заметил, что многие участники соревнований никогда не играли так плохо, как в последние дни. Известный шахматист Евгений Бареев, в свою очередь, предположил, что мысли одного из главных фаворитов турнира Каруаны заняты сейчас не столько игрой, сколько перспективами возвращения в США в условиях закрытия границ.

В восьмом туре в четверг сыграют Непомнящий и Гири, Каруана и Вашье-Лаграв, Алексеенко и Грищук, Ван Хао и Дин Лижэнь.