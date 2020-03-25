Непомнящий уступил Вашье-Лаграву на турнире претендентов ФИДЕ

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий потерпел поражение от француза Максима Вашье-Лаграва в седьмом туре турнира претендентов на мировую шахматную корону, который проходит в Екатеринбурге.

Непомнящий играл чёрными фигурами, а партия завершилась на 42-м ходу.

Для россиянина это поражение стало первым на турнире, и теперь он делит с французом лидерство. У каждого из них по 4,5 очка.

В остальных матчах турнира другой представитель России Александр Грищук сыграл вничью с Анишем Гири из Нидерландов, американец Фабиано Каруана разошёлся миром с китайцем Ван Хао, а ещё один россиянин Кирилл Алексеенко свёл вничью партию с китайцем Дин Лижэнем.

Ранее Непомнящий обыграл Лижэня на турнире претендентов ФИДЕ.