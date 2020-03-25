Непомнящий уступил Вашье-Лаграву на турнире претендентов ФИДЕ
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Непомнящий играл чёрными фигурами, а партия завершилась на 42-м ходу.
Для россиянина это поражение стало первым на турнире, и теперь он делит с французом лидерство. У каждого из них по 4,5 очка.
В остальных матчах турнира другой представитель России Александр Грищук сыграл вничью с Анишем Гири из Нидерландов, американец Фабиано Каруана разошёлся миром с китайцем Ван Хао, а ещё один россиянин Кирилл Алексеенко свёл вничью партию с китайцем Дин Лижэнем.
Ранее Непомнящий обыграл Лижэня на турнире претендентов ФИДЕ.