Непомнящий уступил Вашье-Лаграву на турнире претендентов ФИДЕ

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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий потерпел поражение от француза Максима Вашье-Лаграва в седьмом туре турнира претендентов на мировую шахматную корону, который проходит в Екатеринбурге.
Непомнящий уступил Вашье-Лаграву на турнире претендентов ФИДЕ
  • © Nir Alon/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Непомнящий играл чёрными фигурами, а партия завершилась на 42-м ходу.

Для россиянина это поражение стало первым на турнире, и теперь он делит с французом лидерство. У каждого из них по 4,5 очка.

В остальных матчах турнира другой представитель России Александр Грищук сыграл вничью с Анишем Гири из Нидерландов, американец Фабиано Каруана разошёлся миром с китайцем Ван Хао, а ещё один россиянин Кирилл Алексеенко свёл вничью партию с китайцем Дин Лижэнем.

Ранее Непомнящий обыграл Лижэня на турнире претендентов ФИДЕ.

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