Всемирная шахматная Олимпиада в России перенесена на 2021 год из-за COVID-19

Всемирная шахматная Олимпиада, Всемирная шахматная паралимпиада, а также конгресс Международной шахматной федерации (ФИДЕ) перенесены на 2021 год из-за коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба организации. Церемония открытия, паралимпиада, конгресс и генеральная ассамблея ФИДE должны были состояться в Ханты-Мансийске, а Олимпиада — в Москве. Церемония открытия была запланирована на 29 июля, паралимпиада — с 30 июля по 4 августа, а основной турнир Олимпиады — на 6–17 августа.

«Учитывая заявление Международного олимпийского комитета в отношении Олимпийских игр, ФИДЕ также решила отложить проведение 44-й Всемирной шахматной олимпиады и конгресс ФИДЕ», — гласит сообщение пресс-служба организации.

Ранее МОК объявил о переносе Олимпиады в Токио на 2021 год.