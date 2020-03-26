Глава ФШР заявил, что никто из участников турнира претендентов не болеет коронавирусом
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«Мы приняли решение, чтобы не подвергать шахматистов дополнительному риску, приостановить соревнование. И когда вся ситуация в мире с коронавирусом уляжется, он будет продолжен», — цитирует Филатова РИА Новости.
По его словам, о сроках продолжения турнира будет сообщено позднее, но он в любом случае возобновится.
«Никто из шахматистов не болеет, они молодцы, играли, в это непростое время дарили мировому сообществу шахматный праздник», — добавил Филатов.
После седьмого тура лидировали россиянин Ян Непомнящий и француз Максим Вашье-Лаграв, набравшие по 4,5 очка.
Турнир должен был завершиться 3 апреля. Планировалось, что его победитель встретится с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.
11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. 26 марта в оперативном штабе объявили, что число случаев заражения коронавирусной инфекцией в России возросло до 840.
Ранее ФИДЕ подтвердила приостановку турнира претендентов в Екатеринбурге.