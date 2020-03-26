Глава ФШР заявил, что никто из участников турнира претендентов не болеет коронавирусом

Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов заявил, что никто из гроссмейстеров, которые принимали участие в турнире претендентов на мировую шахматную корону в Екатеринбурге, не болеет коронавирусом.

«Мы приняли решение, чтобы не подвергать шахматистов дополнительному риску, приостановить соревнование. И когда вся ситуация в мире с коронавирусом уляжется, он будет продолжен», — цитирует Филатова РИА Новости.

По его словам, о сроках продолжения турнира будет сообщено позднее, но он в любом случае возобновится.

«Никто из шахматистов не болеет, они молодцы, играли, в это непростое время дарили мировому сообществу шахматный праздник», — добавил Филатов.

После седьмого тура лидировали россиянин Ян Непомнящий и француз Максим Вашье-Лаграв, набравшие по 4,5 очка.

Турнир должен был завершиться 3 апреля. Планировалось, что его победитель встретится с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. 26 марта в оперативном штабе объявили, что число случаев заражения коронавирусной инфекцией в России возросло до 840.

Ранее ФИДЕ подтвердила приостановку турнира претендентов в Екатеринбурге.