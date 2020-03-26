ФИДЕ подтвердила приостановку турнира претендентов в Екатеринбурге
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- РИА Новости
Как сообщается на официальном сайте организации, турнир приостановлен с 27 марта и будет доигран позднее.
После седьмого тура лидировали россиянин Ян Непомнящий и француз Максим Вашье-Лаграв, набравшие по 4,5 очка.
Турнир должен был завершиться 3 апреля. Планировалось, что его победитель впоследствии встретится с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.
11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. На данный момент в мире более 460 тыс. заражённых, скончались свыше 21 тыс. человек.
Ранее сообщалось, что шахматный турнир претендентов в Екатеринбурге приостановлен из-за коронавируса.