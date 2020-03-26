ФИДЕ подтвердила приостановку турнира претендентов в Екатеринбурге

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Международная шахматная федерация (ФИДЕ) подтвердила, что турнир претендентов на мировую шахматную корону в Екатеринбурге был приостановлен в связи с распространением коронавируса.
ФИДЕ подтвердила приостановку турнира претендентов в Екатеринбурге
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

Как сообщается на официальном сайте организации, турнир приостановлен с 27 марта и будет доигран позднее.

После седьмого тура лидировали россиянин Ян Непомнящий и француз Максим Вашье-Лаграв, набравшие по 4,5 очка.

Турнир должен был завершиться 3 апреля. Планировалось, что его победитель впоследствии встретится с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. На данный момент в мире более 460 тыс. заражённых, скончались свыше 21 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что шахматный турнир претендентов в Екатеринбурге приостановлен из-за коронавируса.

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