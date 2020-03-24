Источник: Ледовый дворец в Мадриде переоборудуют в морг для умерших от коронавируса
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Об этом сообщает El Espanol. Решение было принято местными властями совместно с военным гарнизоном Мадрида.
В Ледовом дворце будут храниться тела умерших от коронавируса, так как крематории города перегружены, а похоронные бюро не справляются с нагрузкой.
По состоянию на 24 марта в Испании заразились коронавирусной инфекцией более 39 тыс. человек, умерли более 2800 человек.
Ранее сообщалось, что ещё один экс-президент «Реала» госпитализирован с симптомами коронавируса.