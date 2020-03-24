Источник: Ледовый дворец в Мадриде переоборудуют в морг для умерших от коронавируса

Короткая ссылка
Ледовый дворец в Мадриде будет перепрофилирован в морг на время пандемии коронавируса.
Источник: Ледовый дворец в Мадриде переоборудуют в морг для умерших от коронавируса
  • Reuters
  • © Juan Medina

Об этом сообщает El Espanol. Решение было принято местными властями совместно с военным гарнизоном Мадрида.

В Ледовом дворце будут храниться тела умерших от коронавируса, так как крематории города перегружены, а похоронные бюро не справляются с нагрузкой.

По состоянию на 24 марта в Испании заразились коронавирусной инфекцией более 39 тыс. человек, умерли более 2800 человек.

Ранее сообщалось, что ещё один экс-президент «Реала» госпитализирован с симптомами коронавируса. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить