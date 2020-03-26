Фанаты «Спартака» поддержали врачей больницы в Коммунарке

Объединение фанатов московского «Спартака» Supporters Group поддержало врачей больницы в Коммунарке в Москве, где находятся пациенты с подозрением на коронавирусную инфекцию COVID-19.

Объединение опубликовало в Instagram фото граффити, которые фанаты нарисовали напротив больницы.

«Борись и побеждай! Такой призыв мы оставили под окнами больницы в Коммунарке. Он адресован всему медицинскому персоналу и пациентам инфекционной больницы, где все эти дни ведётся непрекращающийся бой с коварной заразой!» — говорится в сообщении.

Фанаты также выразили благодарность всем врачам страны, которые борются с коронавирусом.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. 26 марта в оперативном штабе объявили, что число случаев заражения коронавирусной инфекцией в России возросло до 840.

Ранее сообщалось, что фанаты «Спартака» будут помогать ветеранам и возрастным болельщикам во время карантина.