Фанаты «Спартака» будут помогать ветеранам и возрастным болельщикам во время карантина
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Об этом сообщается в Instagram-аккаунте объединения.
«С сегодняшнего дня мы на постоянной основе будем покупать и доставлять продуктовые пакеты находящимся в самоизоляции спартаковцам», — говорится в публикации.
Отмечается, что первые посылки уже были отправлены семье Николая Старостина, вдовам Галимзяна Хусаинова и Валентина Ивакина, а также ветеранам «Спартака» Александру Пискареву, Владимиру Петрову, Николаю Киселёву, Сергею Рожкову, Сергею Ольшанскому и Александру Гребневу.
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