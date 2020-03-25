Фанаты «Спартака» будут помогать ветеранам и возрастным болельщикам во время карантина

Объединение фанатов московского «Спартака» Supporters Group объявило, что будет помогать ветеранам клуба и возрастным болельщикам, которые находятся на самоизоляции из-за распространения коронавируса.

Об этом сообщается в Instagram-аккаунте объединения.

«С сегодняшнего дня мы на постоянной основе будем покупать и доставлять продуктовые пакеты находящимся в самоизоляции спартаковцам», — говорится в публикации.

Отмечается, что первые посылки уже были отправлены семье Николая Старостина, вдовам Галимзяна Хусаинова и Валентина Ивакина, а также ветеранам «Спартака» Александру Пискареву, Владимиру Петрову, Николаю Киселёву, Сергею Рожкову, Сергею Ольшанскому и Александру Гребневу.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что 25 марта число заразившихся коронавирусом в России возросло до 658.

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