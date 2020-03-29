Экс-вратарь сборной Турции по футболу Речбер заразился вирусом COVID-19

Знаменитый в прошлом турецкий футбольный вратарь Рюштю Речбер был госпитализирован после заражения коронавирусом.

Об этом его супруга Ишил Речбер написала в своём аккаунте в Instagram.

«Мы были шокированы тем, что симптомы проявились внезапно, когда всё было нормально. Моя единственная просьба — чтобы люди вели себя немного более добросовестно и уважительно. Мой тест и тесты наших детей оказались отрицательными. Мы вынуждены сидеть дома, пока он находится в больнице. Самое сложное — что мы не можем быть с ним», — уточнила она.

Ранее сообщалось, что «Реал» не будет снижать зарплаты игрокам и персоналу.