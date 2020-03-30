Рябинский согласен с решением о переносе боя Поветкина
- Reuters
«Как и ожидалось, бой Саши и Диллиана будет перенесён. Мы абсолютно согласны с этим решением наших британских партнёров, это единственное возможное действие в данной ситуации», — цитирует Рябинского РИА Новости.
Изначально бой Поветкина с Уайтом должен был пройти 2 мая в Манчестере.
11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
Ранее сообщалось, что поединки между Поветкиным и Александром Усиком в Великобритании перенесены из-за коронавируса.