Рябинский согласен с решением о переносе боя Поветкина

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Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский заявил, что согласен с решением перенести бой между россиянином Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом на 4 июля из-за распространения коронавирусной инфекции.
Рябинский согласен с решением о переносе боя Поветкина
  • Reuters

«Как и ожидалось, бой Саши и Диллиана будет перенесён. Мы абсолютно согласны с этим решением наших британских партнёров, это единственное возможное действие в данной ситуации», — цитирует Рябинского РИА Новости.

Изначально бой Поветкина с Уайтом должен был пройти 2 мая в Манчестере.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией

Ранее сообщалось, что поединки между Поветкиным и Александром Усиком в Великобритании перенесены из-за коронавируса.

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