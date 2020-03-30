Рябинский согласен с решением о переносе боя Поветкина

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский заявил, что согласен с решением перенести бой между россиянином Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом на 4 июля из-за распространения коронавирусной инфекции.

«Как и ожидалось, бой Саши и Диллиана будет перенесён. Мы абсолютно согласны с этим решением наших британских партнёров, это единственное возможное действие в данной ситуации», — цитирует Рябинского РИА Новости.

Изначально бой Поветкина с Уайтом должен был пройти 2 мая в Манчестере.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

Ранее сообщалось, что поединки между Поветкиным и Александром Усиком в Великобритании перенесены из-за коронавируса.