Календарная революция: как коронавирус может заставить футбольную Европу перейти на систему «весна — осень»

Президент «Ниццы» Жан-Пьер Ривер предложил перевести всю футбольную Европу на систему «весна — осень». По его словам, это не только поможет решить проблему пандемии коронавируса, но и позволит разместить в календаре чемпионат мира в Катаре, который запланирован на конец 2022 года. Главные тренеры «Нанта» и «Марселя» Кристиан Гуркюфф и Андре Виллаш-Боаш разделяют позицию управленца. Специалисты уверены, что переход спасёт нынешний сезон, прерванный из-за массового распространения инфекции. О пользе и вреде инициативы — в материале RT.

Будущее всего европейского футбола продолжает оставаться неопределённым из-за пандемии коронавируса. Практически все чемпионаты и еврокубки, в том числе самые сильные, взяли паузу, конца которой пока не видно. Ни в одной ведущей лиге всерьёз не заикаются о возобновлении сезона, который невозможно будет откладывать до бесконечности, — даже если распространение COVID-19 резко остановится, осенью уже пора будет писать новую главу в футболе.

Некоторые соревнования уже оказались загубленными. Многие европейские чемпионаты по хоккею сразу объявили, что возобновляться не будут и отменяются окончательно. Отдельные лиги, которые должны были завершиться весной, ещё сопротивлялись, но и они сдались — сезоны в КХЛ и Единой лиге ВТБ официально закончены без возможного продолжения. Дошла очередь и до футбола. Например, в Англии не собираются возобновлять розыгрыши низших непрофессиональных лиг вплоть до третьего по силе дивизиона. Болельщикам нетрудно догадаться, что может произойти дальше с их любимыми соревнованиями.

Но у поставленных на паузу чемпионатов и еврокубков всё-таки есть шанс быть доигранными. Интересную идею по этому поводу выдвинул президент «Ниццы» Жан-Пьер Ривер. В интервью изданию Nice-Matin он предложил переделать футбольный календарь в Европе на ближайшие три года, чтобы не только выиграть время для доигрывания нынешнего сезона, но и вписать в график чемпионат мира 2022 года в Катаре.

По сути, Ривер предложил сделать то, о чём до сих пор ностальгируют многие российские болельщики — всем континентом перейти на систему «весна — осень» вместо «осень — весна», которая была принята в Европе с самого зарождения футбола. В обычное время никому бы и в голову не пришло ломать устоявшуюся систему, но нынешние обстоятельства как раз подталкивают к таким отчаянным шагам. И не только управленца, но и специалистов. Идею Жан-Пьера заочно поддержали наставники «Нанта» и «Марселя» Кристиан Гуркюфф и Андре Виллаш-Боаш.

Если пандемия коронавируса всё-таки пойдёт на спад и к осени сложится благоприятная обстановка для того, чтобы футбол в Европе возродился, то вовсе ни к чему будет начинать новый сезон, позабыв о старом. В большинстве лиг необходимо доиграть примерно одну треть из запланированных туров, и всех осенних месяцев для этого будет более чем достаточно. Хватит времени и для завершения еврокубков, и для матчей Лиги наций. К ноябрю — декабрю все турниры, которые должны были закончиться в мае, смогут благополучно завершиться.

И дальше такой распорядок с началом сезона в январе — феврале и окончанием в ноябре — декабре возможно поддерживать вплоть до мундиаля, который как раз должен будет пройти зимой в конце 2022 года вместо привычного лета. Ведущим игрокам мира будет значительно удобнее лететь в Катар после того, как будут разыграны национальные титулы и определены победители еврокубков, а не во время беспрецедентной паузы, вызывавшей критику со стороны клубов.

Плюсом массового перехода на систему «весна — осень» будет и то, что получится задействовать самые удобные для футбола летние месяцы. Это актуально для стран с суровым зимним климатом, особенно для России: необходимость проводить матчи ранней весной и в декабрьскую стужу сразу отпадает, если есть возможность хотя бы несколько туров провести летом.

Правда, клубный футбол сможет существовать летом, по сути, только в 2022 году. Ведь в 2021-м должен состояться Евро-2020 и лигам вместе с еврокубками всё равно придётся вставать на паузу. Но даже один год безостановочного футбола, после которого у сборных будет много времени на подготовку к чемпионату мира, может стать красивой расплатой за нынешнюю вынужденную паузу.

Переход на систему «весна — осень» ещё может потребовать некоторых доработок. Например, пока что неизвестны даты финала Лиги наций, чьё место вынужденно занял Евро-2020. Перенос этого турнира, в свою очередь, ломает процесс отбора на мундиаль, который первоначально планировалось завершить к марту 2022 года. Перерывы на матчи сборных будут требоваться очень часто, и это создаст определённые неудобства клубам, если только квалификацию не удастся провести в сжатые сроки.

Переход на систему «весна — осень» никак не учитывает интересы стран, которые уже живут по такому календарю. Если для большинства европейских чемпионатов это возможность сохранить текущий сезон, то остальные никакой выгоды от этой своеобразной синхронизации не получат. Из-за коронавируса они теряют время, которое никак до конца 2020 года компенсировать не удаётся, разве что за счёт укорачивания календаря или гипотетического перехода на систему «осень — весна».

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Наконец, будет на некоторое время изменена система трансферных окон, а последним днём действия контрактов придётся сделать 31 декабря вместо 30 июня. К слову, в ФИФА уже пытаются облегчить жизнь клубам, отсрочив летнее трансферное окно, и это могло бы стать одним из первых шагов на пути к системе «весна — осень».

Главной проблемой перестройки всего европейского футбольного календаря является возвращение к прежней системе. В таком случае можно использовать российский опыт, когда в сезоне-2011/12 после привычных двух кругов команды были поделены на две восьмёрки и ещё полгода проводили матчи друг с другом.

Однако применить такой способ довольно сложно в тех странах, где в высшем дивизионе играют сразу 20 команд — по такой схеме придётся проводить как минимум 56 туров без ещё возможных матчей плей-офф и переходных игр. Вдобавок не совсем ясно, как увеличить еврокубки — им понадобится какой-нибудь новый формат, чтобы розыгрыш проходил полтора года, либо первую половину 2023 года международных матчей клубов не будет.

При всех возможных плюсах идея европейского перехода на систему «весна — осень» пока что остаётся лишь идеей, о которой в УЕФА и ФИФА вслух ещё долго говорить не будут. Если футбольные чиновники всё-таки заинтересуются форматированием календаря, то им придётся уточнить множество моментов, которые пока что вызывают вопросы. Но очевидно, что болельщикам будет очень жаль, если сезон 2019/20 придётся отменить и просто забыть, а спасти его получится только решительными мерами.