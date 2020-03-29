«Не готов договариваться — до свидания»: Колосков об урезании зарплат, системе «осень — весна» и чемпионате Белоруссии

Чемпионат России по футболу может возобновиться в середине мая. Такое предположение в интервью RT сделал почётный президент РФС Вячеслав Колосков. Также функционер прокомментировал вероятное возвращение отечественного футбола на систему «весна — осень», рассказал об ограничении зарплат игроков и объяснил, как ФИФА может решить вопрос с истекающими летом контрактами.

«В конце апреля надо сесть и окончательно определиться»

— Президент УЕФА Александр Чеферин заявил, что сезон в Европе может возобновиться в середине мая, в начале июня или в конце июня. Стоит ли ожидать, что уже в мае футбол вернётся на стадионы?

— В УЕФА верят в лучшее. Неслучайно Чеферин назвал эти даты. Всё зависит от ситуации с коронавирусом в России и мире. Ведь доигрывать сезон предстоит не только представителям РПЛ. В стране огромное количество команд. Буду оптимистичен: на мой взгляд, в середине мая в России сезон возобновится. В таком случае его спокойно можно будет закончить до конца июня, как и планирует УЕФА.

— Если сделать это не удастся, как тогда доигрывать сезон?

— Ничего доигрывать не нужно. Считаю, в конце апреля надо сесть и окончательно определиться: стоит нам играть дальше или нет. Если перспектив возобновить сезон не будет, его следует просто досрочно завершить, а новый начать, как и предполагалось, в июле.

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— То есть российский футбол может пойти по пути хоккея, волейбола и баскетбола, где сезон завершили досрочно?

— Не исключено. Я других вариантов не вижу. Дальше нет смысла затягивать. Если будет принято такое решение, соревнования во всех лигах просто объявят несостоявшимися.

— Будут ли в таком случае определены чемпион и медалисты?

— С медалями делать ничего не нужно. Чемпион не будет объявлен. Также никто не вылетит из РПЛ. Повторюсь, сезон просто объявят несостоявшимся. Он прошёл, но не завершился.

— А как быть с путёвками в еврокубки?

— Их определят согласно положению команд в турнирной таблице премьер-лиги на момент остановки турнира. Всё логично и просто.

— Согласятся ли с этим команды?

— Другого выхода нет. Или просто не будем играть в еврокубках. Поймите, невозможно объявить чемпиона, когда сезон не закончен, ведь до конца осталось ещё восемь туров. То же касается зоны вылета. С путёвками в еврокубки история другая. В данной ситуации мы идём по пути наименьших потерь. Если кого-то не устроит подобный расклад, можно отказаться от участия.

«Что касается трансферных окон, то ФИФА решит и эту проблему»

— Некоторые эксперты предложили воспользоваться вынужденной паузой и вернуть российский футбол на систему «весна — осень», которая больше подходит для нашего климата. Это реально?

— Ругать нынешнюю систему начали только в последнее время. Раньше об этом никто не говорил, все молча играли, разве что звучали отдельные смелые голоса тренеров и журналистов. Могу сказать, изначально условий для перехода на систему «осень — весна» не было. Просто механически поменяли местами круги.

Я ещё десять лет назад говорил, что для подобной реформы нужно открывать манежи на 5—10 тыс. зрителей, стадионы как в Санкт-Петербурге. Сделайте всё это, а потом переходите. Почему хотя бы на двух-трёх аренах из числа тех, которые построили к чемпионату мира, не возвели крышу? На перспективу работать никто не хочет. В итоге летом мы не играем, а зимой месим грязь со снегом.

— И всё-таки возможно ли в сложившихся условиях возвращение на прежнюю систему?

— Думаю, такие метания ни к чему хорошему не приведут, «осень — весна» всё же более перспективна. Просто следует провести серьёзную работу, а не переставлять круги местами. А так через три-четыре года снова найдутся горячие головы, которые захотят всё поменять.

— В настоящий момент все клубы терпят серьёзные убытки. Стоит ли ждать сокращения зарплат футболистов?

— Здесь важна роль профсоюзов игроков, которые, например, проводят очень большую работу в американских лигах. Но в европейском футболе система другая. Нельзя допускать того, чтобы во всех клубах принимались разные решения. В таком случае получится какая-то чертовщина. Однако президент ФИФА Джанни Инфантино рекомендовал урезать зарплаты футболистам на 50%.

— Но ведь не все игроки согласятся на это.

— Необходимо искать какой-то выход из положения, ведь клубы терпят колоссальные убытки. Матчи не проходят, стадионы пустуют, телевидение не показывает игры, реклама не продаётся. А пока получается, что одни футболисты готовы отказаться от половины зарплаты, вторые — от четверти, а третьи вообще не собираются идти на уступки. Но если ты не готов договариваться — до свидания, это форс-мажор.

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— Что делать с контрактами футболистов, которые истекут 30 июня?

— Этот вопрос решается очень просто. Соглашения футболистов будут автоматически продлены до момента фактического окончания сезона. Что касается трансферных окон, то ФИФА решит и эту проблему. Она расширит окна до необходимых дат в случае, если сезон будет возобновлён.

— Не кажется ли вам, что ФИФА и УЕФА в сложившейся ситуации сами не знают, что делать?

— Каждая конфедерация вправе принимать самостоятельные решения в данной ситуации. Например, УЕФА рекомендовал клубам урезать зарплату футболистам на 50%. ФИФА в эти вопросы не вмешивается. Также Союз европейских футбольных ассоциаций назвал несколько возможных дат возобновления сезона.

— Как относитесь к тому, что в Белоруссии до сих пор играют в футбол? Есть ли смысл рисковать здоровьем игроков?

— Если в стране не введён карантин и число заражённых ведётся на единицы, почему бы не продолжить сезон? Страна изолирована и никак не влияет на общую ситуацию. Какой им смысл подстраиваться под всех? Если есть возможность, так пусть играют. Всё же Белоруссия не такая большая страна, как Россия. Это компактное государство.

Другое дело, меня поражает «Матч ТВ», который купил права на показ чемпионата Белоруссии. В пятницу я попытался посмотреть два матча. Это какая-то порнография, чушь. Ни зрителей, ни мастерства — ничего нету. А мы на центральном телевидении показываем эту ерунду. Раньше на ТВ была рубрика «Герои спорта». Так покажите этих героев! Покажите финал олимпийского футбольного турнира в Сеуле в 1988-м СССР — Бразилия. Покажите Кубок вызова — 1979 по хоккею. Зачем мне смотреть БАТЭ или какой-то «моз-воз»?