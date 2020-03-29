Аршавин и Широков высказались о слухах о купленной победе «Зенита» над «Баварией»

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Бывшие футболисты «Зенита» Андрей Аршавин и Роман Широков рассказали, как относятся к слухам о купленной победе российской команды над немецкой «Баварией» в полуфинале Кубка УЕФА 2008 года.
Аршавин и Широков высказались о слухах о купленной победе «Зенита» над «Баварией»
  • РИА Новости

«Честно, сыграли тогда просто здорово. Ты мне скажи, как ты относишься к разговорам о том, что «Зенит» купил ту игру. Как думаешь, сколько Оливеру Кану дали за то, чтобы он последнюю игру в еврокубках проиграл?» — обратился Аршавин к Широкову в эфире «Матч ТВ».

«До Оливера Кана ещё дойти надо было. Сколько же тогда остальным надо было дать? На самом деле это бред сумасшедшего!» — ответил Широков.

Аршавин в свою очередь подчеркнул, что ему смешно от подобных разговоров.

«Зенит» тогда разгромил «Баварию» в ответном матче полуфинала со счётом 4:0 и вышел в финал турнира. Там сине-бело-голубые одолели шотландский «Рейнджерс» — 2:0.

Ранее Аршавин в прямом эфире принял участие в челлендже с туалетной бумагой.

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