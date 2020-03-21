Аршавин в прямом эфире принял участие в челлендже с туалетной бумагой

Бывший футболист сборной России в прямом эфире принял участие в челлендже с туалетной бумагой против распространения коронавируса.

В прямом эфире «Матч ТВ» Аршавин сначала обработал руки дезинфицирующим средством, а через некоторое время почеканил несколько раз рулон туалетной бумаги.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. 17 марта было принято решение о приостановке до 10 апреля розыгрыша РПЛ и других футбольных турниров страны в связи с пандемией коронавируса.

Ранее ЦСКА выложил фото с Гончаренко с призывом отказаться от рукопожатий.