ЦСКА выложил фото с Гончаренко с призывом отказаться от рукопожатий

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Московский футбольный клуб ЦСКА опубликовал в своём Twitter несколько советов в борьбе с коронавирусом.
ЦСКА выложил фото с Гончаренко с призывом отказаться от рукопожатий
  • РИА Новости

Один из советов призывает отказаться от рукопожатий. Для этого армейцы использовали снимок главного тренера команды Виктора Гончаренко после матча со «Спартаком» в 1/4 финала Кубка России. 

Тогда после игры Гончаренко отказался пожимать руку наставнику «Спартака» Доменико Тедеско.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. 17 марта было принято решение о приостановке до 10 апреля розыгрыша РПЛ и других футбольных турниров страны в связи с пандемией коронавируса.

Ранее сообщалось, что ЦСКА на две недели запретил футболистам команды выезжать из дома.

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