ЦСКА выложил фото с Гончаренко с призывом отказаться от рукопожатий
- РИА Новости
Один из советов призывает отказаться от рукопожатий. Для этого армейцы использовали снимок главного тренера команды Виктора Гончаренко после матча со «Спартаком» в 1/4 финала Кубка России.
Тогда после игры Гончаренко отказался пожимать руку наставнику «Спартака» Доменико Тедеско.
11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. 17 марта было принято решение о приостановке до 10 апреля розыгрыша РПЛ и других футбольных турниров страны в связи с пандемией коронавируса.
Ранее сообщалось, что ЦСКА на две недели запретил футболистам команды выезжать из дома.
Антивирус 🙅🏻♂: несколько простых советов, которые помогут сохранить здоровье и позитивный настрой в это неспокойное время 😉👌🏼 pic.twitter.com/XK0X7eyCKN— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) March 21, 2020