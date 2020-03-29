СМИ: ЦСКА интересуется футболистом «Ливерпуля» Шакири
- Reuters
Как сообщает Football Insider, помимо армейцев, игрока хотят приобрести испанская «Севилья» и итальянская «Рома».
Отмечается, что руководство «Ливерпуля» намерено расстаться с хавбеком.
27-летний швейцарец перешёл из «Сток Сити» в «Ливерпуль» летом 2018 года. В этом сезоне Шакири принял участие лишь в десяти матчах за «Ливерпуль» и забил один мяч.
Ранее сообщалось, что Лука Модрич посоветовал «Реалу» купить футболиста ЦСКА Николу Влашича.