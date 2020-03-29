СМИ: ЦСКА интересуется футболистом «Ливерпуля» Шакири

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Московский футбольный клуб ЦСКА проявляет интерес к полузащитнику английского «Ливерпуля» и сборной Швейцарии Джердану Шакири.
СМИ: ЦСКА интересуется футболистом «Ливерпуля» Шакири
  • Reuters

Как сообщает Football Insider, помимо армейцев, игрока хотят приобрести испанская «Севилья» и итальянская «Рома». 

Отмечается, что руководство «Ливерпуля» намерено расстаться с хавбеком.

27-летний швейцарец перешёл из «Сток Сити» в «Ливерпуль» летом 2018 года. В этом сезоне Шакири принял участие лишь в десяти матчах за «Ливерпуль» и забил один мяч.

Ранее сообщалось, что Лука Модрич посоветовал «Реалу» купить футболиста ЦСКА Николу Влашича.

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