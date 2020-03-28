Президент УЕФА: никто не знает, когда закончится пандемия коронавируса

Президент Европейской футбольной ассоциации (УЕФА) Александер Чеферин поделился мнением о возможных сроках возобновления сезона в мировом футболе.

«Никто не знает, когда это всё закончится. У нас есть планы А, B и C. Мы в контакте с представителями лиг и с клубами. Остаётся только ждать. Пока тяжело сказать, как будут проходить матчи после возобновления сезона — с болельщиками или без. В любом случае было бы лучше завершить турниры. Пока мы рассчитываем возобновить сезон в середине мая, в июне или даже в конце июня. Если же не сможем этого сделать, вероятно, сезон будет потерян. Вместе с руководителями клубов и лиг мы пытаемся найти лучшее решение», — цитирует Чеферина La Repubblica.

В Европе из-за коронавируса приостановлены практически все футбольные турниры, за исключением чемпионата Белоруссии.

Ранее сообщалось, что РФС ждёт позиции российских властей и УЕФА в вопросе возобновления чемпионата.