РФС ждёт позиции российских властей и УЕФА в вопросе возобновления чемпионата
- РИА Новости
Об этом сообщил директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников, слова которого передаёт ТАСС.
Он также выразил надежду, что на следующей неделе будут проведены консультации с УЕФА и другими футбольными ассоциациями, в ходе которых будут выработаны единые рекомендации как в части оплаты футболистам, так и в части возобновления чемпионатов и еврокубков.
«Поскольку мы являемся частью европейского футбола, то должны действовать совместно с другими лигами», — подытожил Мельников.
11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. 17 марта было принято решение о приостановке до 10 апреля розыгрыша РПЛ и других футбольных турниров страны в связи с пандемией коронавируса.
Ранее футболист «Уфы» Вячелав Кротов предположил, когда возобновится сезон РПЛ.