РФС ждёт позиции российских властей и УЕФА в вопросе возобновления чемпионата

Российский футбольный союз (РФС) ждёт позиции властей страны и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в вопросе возобновления чемпионата России, приостановленного из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщил директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников, слова которого передаёт ТАСС.

Он также выразил надежду, что на следующей неделе будут проведены консультации с УЕФА и другими футбольными ассоциациями, в ходе которых будут выработаны единые рекомендации как в части оплаты футболистам, так и в части возобновления чемпионатов и еврокубков.

«Поскольку мы являемся частью европейского футбола, то должны действовать совместно с другими лигами», — подытожил Мельников.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. 17 марта было принято решение о приостановке до 10 апреля розыгрыша РПЛ и других футбольных турниров страны в связи с пандемией коронавируса.

Ранее футболист «Уфы» Вячелав Кротов предположил, когда возобновится сезон РПЛ.