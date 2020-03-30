«Неуважение к законам»: спортивное сообщество раскритиковало Резцову из-за её слов о карантине

Олимпийская чемпионка Анфиса Резцова стала объектом критики со стороны спортивного сообщества из-за своих заявлений о коронавирусе. Бывшая спортсменка призналась, что не намерена оставаться дома и не считает набирающее масштабы заболевание серьёзной проблемой. После этого телекомментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал её и призвал привлечь к ответственности. В похожем ключе высказались депутат Госдумы Дмитрий Свищёв и двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев. Сама Резцова посоветовала журналисту не высказываться о ней в таком тоне.

Спортивное сообщество с по-настоящему ожесточённой критикой обрушилось на олимпийскую чемпионку по биатлону и лыжным гонкам Анфису Резцову. В разгар объявленной в России нерабочей недели, призванной остановить распространение коронавируса в стране, она заявила, что не будет соблюдать карантин. Этим она вызвала гнев со стороны как коллег, так и телекомментатора Дмитрия Губерниева.

В воскресенье Резцова рассказала в комментарии «Спорт-Экспрессу», что соблюдать ограничительные меры не намерена и уже несколько раз покидала свой дом по личным делам.

«Карантин? Я его не соблюдаю, езжу по гостям. Что нам будет? Ходим по лесу с родными. Навестила брата под Владимиром: там чистая природа. Внуку год, его в четырёх стенах держать неправильно. Давайте честно: никто не знает даже, помогает или нет маска. Как его соблюдать-то? Лучше жить как жилось, не забивая себе мозг», — уверена бывшая спортсменка.

Резцова отметила, что санкций за нарушение карантина нет и поэтому нет ничего предосудительного в том, чтобы воспользоваться нерабочими днями для проведения досуга за пределами дома.

«Сейчас так активно озвучивают, что будет наказание за нарушение. Я всё понимаю, безопасность, но где конкретный закон? Вчера начали активно критиковать людей, поехавших на шашлыки. Сидят люди семьями, никому не мешают. Какие они разносчики вируса? Скоро нам запретят дышать, что ли? Такое ощущение, что кому-то хочется побольше запретить», — добавила Резцова.

Она также выразила мнение, что массово отменять соревнования тоже не стоило, и привела в пример Белоруссию, где спортивная жизнь не остановилась.

«Сейчас уже все напуганы. Надо жить спокойной жизнью, как жили. Отменять, может быть, и не надо было. Я, например, на стороне Александра Лукашенко, который меньше всех паникует по этому поводу и успокаивает людей», — заключила Резцова.

С её позицией по карантину резко не согласился Губерниев. Он не только заявил, что больше не уважает олимпийскую чемпионку, но и будет добиваться того, чтобы лыжный стадион в Химках был лишён её имени.

«Считаю, что на фоне тяжёлой ситуации в стране за такие высказывания Резцова должна быть привлечена к ответственности! Почётный гражданин Химок Анфиса Резцова, когда-то мой кумир, я вас презираю! Подготовлю обращение к руководству Московской области и городского округа Химки о переименовании стадиона имени Анфисы Резцовой. Такие люди не должны быть примером для нас и нашей молодёжи. Анфиса Резцова — лютый позор советского и российского спорта!» — заявил журналист в своём Telegram.

Также по теме Госпитализация Халиуллиной, негодование Подчуфаровой и вопрос зарплат: какое влияние коронавирус оказал на биатлон Чемпионка мира по биатлону среди юниоров Анастасия Халиуллина, а также её мать, тренер Екатерина Халиуллина были госпитализированы с...

С критикой Резцовой также выступил двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев. Он отметил, что, хотя сам не рад новым правилам, вынужден их соблюдать.

«Проблема нашего человека — несоблюдение законов. Все наши сетования на то, что кто-то что-то не сделал, относятся к нам самим. Я вируса не боюсь, но соблюдаю все предписания. Высказывание Резцовой — неуважение к нашим законам. Живём не пойми как именно потому, что не соблюдаем законы. Почему-то, когда мы пересекаем границу и въезжаем в другую страну, все становятся законопослушными. В жизни всё очень просто: если тебе сказали, что лучше что-то не делать, то надо слушаться», — заявил бывший спортсмен «Чемпионату».

Не согласился с Резцовой и депутат Госдумы, президент Федерации кёрлинга России Дмитрий Свищёв. По его словам, действующие меры направлены на то, чтобы не повторилась более плачевная ситуация других стран.

«Я смотрел видеокадры, как на больничных койках лежат итальянцы и американцы, которые говорят, какие же они были дураки. И я говорил со своим товарищем, который сейчас, к сожалению, лежит в инфекционной больнице. Для меня эта проблема уже стала близкой. Могу сказать, что это страшное дело. Наверное, к счастью, у Анфисы Резцовой нет товарищей, которые столкнулись с коронавирусом. Надеюсь, что их и не будет. Но предлагаю не экспериментировать и прислушаться к тем, кто знает о чём говорит сейчас, — врачам и руководителям, которые переживают за граждан», — рассказал Свищёв «Спорту день за днём».

Резцова не оставила без внимания выпад Губерниева в свой адрес и предупредила, что намерена выяснить с ним отношения по телефону. Она ещё раз заявила, что не видит ничего плохого в несоблюдении условий карантина, так как ей пришлось покинуть свой дом.

«Кто он вообще такой, чтобы так говорить? Это кошмар, просто кошмар… Губерниев меня в такую грязь втаптывает, что я слов подобрать не могу! И как мне бороться с такими людьми? Я хотела позвонить и сказать ему: «Дима, ты, может, прикроешь свой рот иногда?» Видимо, нужно позвонить и всё высказать. Какое он имеет право так оскорблять людей? Я всего лишь съездила к брату во Владимир, плохо человек себя чувствует. Почему я должна распыляться, что у человека проблемы? Разве я преступление совершила?» — сказала Резцова Sport24.

В ответ Губерниев показал своим подписчикам статистику по новым заражениям коронавирусом, из которой следует, что почти половина случаев в Москве приходится на людей до 40 лет, а 17 из них — дети. Комментируя эти данные, он не обошёлся без оскорбления Резцовой.

«Это на заметку Анфисе Резцовой и другим идиотам! Берегите себя, люди!» — добавил Губерниев.

Стоит отметить, что в спортивном сообществе не только Резцова демонстрировала скептицизм по поводу последних принятых мер по борьбе с коронавирусом. Например, боец ММА Сергей Харитонов заявил, что их не нужно соблюдать молодым и физически крепким людям.

«Я отлично себя чувствую. Да какие домашние условия! Хожу, гуляю, не парюсь. Мне не страшно, ведь это опасно для стариков, а нам, молодым коням вороным, не страшно. Форму поддерживаю в специально отведённых местах: в парках, на улицах есть перекладины, брусья. Я не нарушитель закона, спокойно пробежал, позанимался», — сказал Харитонов РИА Новости.

Позднее в мэрии Москвы подчеркнули, что в режиме самоизоляции вплоть до 5 апреля запрещено выходить из дома на пробежки и заниматься на спортивных площадках.