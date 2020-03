Трансляции в Индии, фан-клуб в Австралии и «вакцина» Лукашенко: как белорусский футбол завоёвывает популярность в мире

В Белоруссии состоялся второй тур чемпионата страны по футболу. Матчи турнира на этот раз могли посмотреть не только в России и на Украине, но даже в Индии. Всё больше стран покупают телеправа на фоне отмены остальных первенств. У скромного «Слуцка» появился фан-клуб в Австралии, который насчитывает более тысячи подписчиков. Тем временем иностранные СМИ удивляются методам борьбы с вирусом, за которые выступает Александр Лукашенко.

Второе поражение БАТЭ и хит от баяниста «Ислочи»

В то время как практически все национальные чемпионаты взяли паузу из-за пандемии коронавируса, первенство Белоруссии продолжает радовать болельщиков по всему миру. В отсутствие альтернативы местная Высшая лига стала для любителей спорта настоящей отдушиной.

Да и первый тур не подкачал, подарив сразу несколько сенсаций и ярких матчей. Богатым на события получился и прошедший уикенд. Главным событием стали вторые подряд поражения самых титулованных команд страны — БАТЭ и минского «Динамо». Борисовчане на выезде умудрились уступить скромной «Славии-Мозырь» — 1:2. При этом дублем в составе хозяев отметился российский нападающий Никита Мельников, который в середине месяца был госпитализирован с подозрением на коронавирус. К счастью, тест футболиста дал отрицательный результат.

А «Динамо» в столичном дерби проиграло «Минску». После первого тайма бело-голубые терпели полное фиаско — 0:3, а в начале второго вдобавок остались в меньшинстве. Но это не помешало подопечным Сергея Гуренко в концовке отыграть два мяча и сократить отставание до минимума. Команда остановилась в шаге от впечатляющего камбэка.

Зато другому «Динамо», брестскому, удалось одержать первую победу в сезоне. Действующие чемпионы на выезде с минимальным счётом обыграли «Слуцк» благодаря голу главной звезды турнира Артёма Милевского.

Пока признанные фавориты терпят поражение за поражением, на вершину турнирной таблицы с шестью очками забрались «Энергетик-БГУ», бывший коллектив нападающего московского ЦСКА Ильи Шкурина, а также «Торпедо-БелАЗ», «Минск» и «Ислочь».

Последняя команда уже хорошо знакома российским болельщикам благодаря колоритному баянисту. К слову, он в преддверии второго тура опубликовал зажигательный клип, посвящённый борьбе с коронавирусом. В ролике задействован не только автор с баяном, но и его друзья с бубном и балалайкой — Александр Кнауер и Вадим Эстерман, а также другие поклонники команды.

В куплетах встречаются такие фразы, как «Нам не страшен, ух, коронавирус. Не заставишь нас дома ты сидеть» и «Наши волки здесь тебя порвут». При этом припев исполняется на английском языке, видимо, с целью привлечения иностранной аудитории. Клип впервые был показан в перерыве матча «Ислочь» — «Смолевичи» (1:0) и вполне может стать вирусным.

Трансляции на весь мир и публикации в ведущих СМИ

Между тем сам чемпионат Белоруссии набирает всё большую популярность. Первым права на показ турнира приобрёл украинский Sport 1. Вскоре его примеру последовал российский «Матч ТВ». Теперь же игры Высшей лиги можно посмотреть в Израиле, Узбекистане, Казахстане, балканских странах и даже Индии. Таким образом потенциальная аудитория чемпионата составляет невероятные 1,67 млрд. человек.

Освещают соревнование и ведущие иностранные издания. Так, на прошлой неделе о белорусском футболе писали The New York Times, The Sun, The Daily Mail, La Repubblica и другие СМИ.

Растущая популярность белорусского футбола привела к тому, что у местных команд появились поклонники по всему земному шару. Например, у «Слуцка» теперь есть фан-клуб в далёкой Австралии. Болельщиков насмешило название коллектива из небольшого 60-тысячного городка («slut» переводится с английского, как «женщина лёгкого поведения»).

Сообщество на Facebook FK Slutsk Worldwide насчитывает уже больше тысячи человек. Многие из них смотрели трансляцию матча с брестским «Динамо» и активно болели за команду. Мало того, в группе уже призывают помочь испытывающему финансовые проблемы клубу и запустить продажу атрибутики.

А некоторые белорусские коллективы сами грамотно пользуются ситуацией. Так, «Крумкачы», представляющие второй по силе дивизион страны, провели трансляцию товарищеского матча со «Сморгонью» на английском языке. В итоге она собрала более четырёх тысяч просмотров на Youtube. Встречу смотрели в Англии, Италии, Германии, Испании и других странах. Иностранных болельщиков особенно удивило, что футболисты «Сморгони» вынуждены были играть в манишках из-за того, что их форма была слишком похожа на форму соперника.

Падение посещаемости и страх футболистов

В то время как популярность Высшей лиги в мире неуклонно растёт, посещаемость турнира падает. Во втором туре лишь три матча собрали аудиторию больше тысячи человек. Рекорд был установлен на поединке «Славия-Мозырь» — БАТЭ (2150). Средняя посещаемость первых двух туров составила всего 1215 человек, тогда как в прошлом сезоне на этом же отрезке она составляла 3002. То есть зафиксировано 60-процентное падение.

Затронула печальная тенденция даже брестское «Динамо», которое в прошлом сезоне дома собирало в среднем 8839 болельщиков. Но на стартовую игру чемпионата со «Смолевичами» пришли лишь 3648 зрителей.

Местные любители футбола опасаются посещать стадионы, несмотря на противовирусные меры со стороны клубов и местной федерации. Например, перед играми у болельщиков измеряют температуру и обрабатывают им руки специальным антисептиком. Также посетителям рекомендуют соблюдать дистанцию «хотя бы в одно кресло», но выполняют это немногие.

Тем, что чемпионат Белоруссии до сих пор не остановлен, довольны и далеко не все футболисты, особенно легионеры. Например, прямо об этом высказался бразильский защитник «Руха» Виллиам.

«Предпочёл бы, чтобы чемпионат Белоруссии был приостановлен. Я немного напуган. Во время матча не беспокоюсь об этом, но после финального свистка возникают сомнения: «А не заразился ли я сегодня?» Я же защитник и не могу не касаться соперников. Это происходит по ходу всего матча. Мои мама, папа и жена всё время звонят и просят вообще не выходить из отеля. Агент сказал, что чемпионат, может быть, остановят после этих выходных... Моя семья и я обеспокоены. Пауза — это лучшее решение для меня и здоровья каждого», — цитирует Виллиама UOL.

Недовольство сложившейся ситуацией высказал и нападающий брестского «Динамо» Артём Милевский, выступавший в России ФК «Тосно».

«Весь мир на карантине, опасаюсь и я, и ребята, которые играют у нас. Принимаем какие-то пилюли, таблетки, ставим капельницы. Всё это очень плохо, все ждут, когда это закончится. Странно, что играем только одни мы. У нас есть контракты и обязательства перед нашим президентом и футбольной лигой. Клубные врачи помогают, коллектив у нас хороший. Вместе собираемся, тренируемся, не смотрим ни на кого и делаем своё дело», — сказал Милевский в эфире YouTube-канала «Трендец».

Но АБФФ пока не собирается останавливать первенство. На прошлой неделе состоялся исполком федерации, на котором было принято решение продолжать соревнование. Тем не менее в любой момент ситуация может измениться.