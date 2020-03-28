БАТЭ проиграл «Славии-Мозырю» в чемпионате Белоруссии по футболу

БАТЭ потерпел поражение от «Славии-Мозыря» в матче второго тура чемпионата Белоруссии по футболу.

Встреча, прошедшая в Мозыре, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

БАТЭ забил первым. Уже на 10-й минуте отличился Виллюм Виллюмссон.

«Славия» ответила дублем Никиты Мельникова, забившего на 32-й и 48-й минутах.

Таким образом, БАТЭ, потерпев два поражения, занимает предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата, не набрав ни одного очка. «Славия-Мозырь» с тремя очками — девятая.

Чемпионат Белоруссии остался единственным в Европе футбольным турниром, не остановленным из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что гол Артёма Милевского помог «Динамо-Бресту» обыграть «Слуцк».