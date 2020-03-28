БАТЭ проиграл «Славии-Мозырю» в чемпионате Белоруссии по футболу
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Встреча, прошедшая в Мозыре, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.
БАТЭ забил первым. Уже на 10-й минуте отличился Виллюм Виллюмссон.
«Славия» ответила дублем Никиты Мельникова, забившего на 32-й и 48-й минутах.
Таким образом, БАТЭ, потерпев два поражения, занимает предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата, не набрав ни одного очка. «Славия-Мозырь» с тремя очками — девятая.
Чемпионат Белоруссии остался единственным в Европе футбольным турниром, не остановленным из-за пандемии коронавируса.
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