Милевский: странно, что играем только мы в чемпионате Белоруссии

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Экс-форвард «Тосно», а ныне нападающий брестского «Динамо» Артём Милевский рассказал, как живут футболисты, выступающие в чемпионате Белоруссии.
Милевский: странно, что играем только мы в чемпионате Белоруссии
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«Весь мир на карантине. Опасаюсь и я, и ребята, которые у нас играют. Мы принимаем какие-то пилюли, таблетки, ставим капельницы. Всё это очень плохо, все ждут, когда это закончится. Поскольку у нас ещё не остановили футбол, то тренируемся на базе. Странно, что играем только одни мы. Но у нас есть контракты и обязательства перед нашим руководством и футбольной лигой. Вместе собираемся, тренируемся, не смотрим ни на что, продолжая своё дело», — цитирует Милевского Tribuna.

Чемпионат Белоруссии является единственным футбольным первенством в Европе, которое идёт, несмотря на мировую пандемию коронавируса.

Ранее сообщалось, что гол Милевского помог «Динамо-Брест» обыграть «Слуцк».

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