«Минск» победил «Динамо» и вышел в лидеры чемпионата Белоруссии по футболу

«Минск» одержал победу над минским «Динамо» в матче второго тура чемпионата Белоруссии по футболу.

Встреча, прошедшая на стадионе «Минск», завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев поля.

«Минск» открыл счёт уже на первой минуте благодаря голу Владимира Хващинского. На 41-й и 45-й минутах преимущество команды увеличили Евгений Чаговец и Роман Грибовский.

На 58-й минуте «Динамо» осталось вдесятером. За перебор жёлтых карточек с поля был удалён Миха Горопевшек. Несмотря на игру в меньшинстве,«Динамо» сумело отыграть два мяча: на 77-й минуте пенальти реализовал Евгений Шикавка, а на 80-й отличился Иван Бахар.

В другом матче игрового дня солигорский «Шахтёр» победил «Городею» со счётом 2:0 благодаря голам Георгия Диасамидзе (56-я минута) и Дмитрия Подстрелова (89-я минута).

«Минск», набрав шесть очков, поднялся на первое место в турнирной таблице чемпионата. «Шахтёр» с тремя очками переместился на шестое место, минское «Динамо», не набрав очков, — на 13-м месте, а «Городея», также без очков, — на последнем,16-м месте.

Ранее сообщалось, что БАТЭ проиграл клубу «Славия-Мозырь» в чемпионате Белоруссии по футболу.