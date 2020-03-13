Анфиса Резцова удивлена решением Фуркада завершить карьеру

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова прокомментировала решение пятикратного олимпийского чемпиона француза Мартена Фуркада завершить карьеру.

«Честно говоря, я не в курсе его личных дел, контрактов со спонсорами, поэтому для меня эта новость стала полной неожиданностью. Я всё-таки думала, что он добегает до Олимпиады», — приводит слова Резцовой ТАСС.

Она отметила, что считает его великим спортсменом.

«Теперь он сможет чаще быть с детьми, побыть папой. За время карьеры он заработал достаточно и, если понадобится, всегда может открыть фирму, продавать что-нибудь под своим именем», — добавила олимпийская чемпионка.

31-летний Фуркад является пятикратным олимпийским чемпионом и 11-кратным чемпионом мира, а также семикратным победителем общего зачёта Кубка мира.

Ранее Дмитрий Васильев высказал мнение, что Фуркад сделал всё правильно, завершив карьеру, будучи на взлёте.