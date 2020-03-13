Васильев: Фуркад сделал всё правильно, завершив карьеру на взлёте

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Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал решение 13-кратного чемпиона мира француза Мартена Фуркада завершить карьеру.
Васильев: Фуркад сделал всё правильно, завершив карьеру на взлёте
  • Reuters

«Я не удивился: результаты его упали ещё в прошлом году. В этом чуть выправились, но он, видимо, понял, что на свой уровень ему уже не выйти. Завершать карьеру надо на пике, на триумфе», — приводит слова Васильева «Чемпионат».

Он отметил, что, вероятно, никому не удастся превзойти Фуркада по количеству побед в общем зачёте Кубка мира.

«Сделал всё правильно, на взлёте, а не так, как Бьорндален, который еле ноги волочил. Но Фуркад не самый великий биатлонист в истории, он второй после Бьорндалена. Карьера великая, такие люди — редкость. Это величайшее достижение», — добавил эксперт.

31-летний Фуркад является пятикратным олимпийским чемпионом и 11-кратным чемпионом мира, а также семикратным победителем общего зачёта Кубка мира.

Ранее сообщалось, что Фуркад завоевал «Малый хрустальный глобус» в спринтерском зачёте.

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