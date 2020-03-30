Несостоявшиеся соперники Емельяненко и Нурмагомедова: кто владел поясами UFC во время пандемии свиного гриппа в 2009-м

Поединок между действующим чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном всё ещё под угрозой срыва, так как руководство промоушена пока не может найти место для проведения турнира. 11 лет назад мировой спорт уже был потрясён эпидемией, сравнимой по масштабам с распространением COVID-19. Тогда в результате вспышки свиного гриппа только по официальным данным ВОЗ погибли более 18 тыс. человек, согласно другим оценкам, в течение первого года после появления вируса число его жертв превысило 575 тыс. О тех, кто удерживал титулы UFC в период пандемии гриппа H1N1, — в материале RT.

В начале 2020 года спортивный мир оказался парализован из-за пандемии коронавируса и глобального распространения вызываемой им инфекции COVID-19. Большинство соревнований были остановлены, в числе пострадавших оказался и Абсолютный бойцовский чемпионат. Руководство самого популярного промоушена уже отменило ряд турниров, а в ближайшее время рискует лишиться и главного события весны — чемпионского боя в лёгком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном.

11 лет назад человечеству уже пришлось столкнуться с проблемой, похожей на нынешнюю. Тогда начавшаяся в Мексике вспышка свиного гриппа H1N1 переросла в пандемию, жертвами которой за год, по различным данным, стали от 18 тыс. до 575 тыс. человек. Эпидемия началась в марте-апреле и завершилась лишь в августе 2010-го, но уровень смертности тогда был значительно ниже, чем сейчас. Возможно, именно поэтому мировым спортивным организациям практически не пришлось корректировать свой календарь.

Что касается UFC, то 11 лет назад он ещё только набирал обороты и не был таким глобальным явлением, каким стал во второй половине 2010-х. Об этом говорят всего 19 проведённых турниров за год, тогда как в 2019-м промоушен организовал 43 шоу, два из которых прошли в России.

Кроме того, ситуация была более скудной и в плане дивизионов. На тот момент их существовало всего пять, а до открытия полулёгкого и легчайшего оставалось больше года. Лишь в конце 2010-го UFC завершил слияние со своим дочерним промоушеном World Extreme Cagefighting (WEC) и взял курс на развитие категорий, которые в будущем подарят ему таких звёзд, как Конор Макгрегор, Жозе Алдо, Доминик Крус, Ти Джей Диллашоу, Забит Магомедшарипов, Пётр Ян и других.

О боях с участием женщин в 2009 году даже не велось и речи. Сам Дана Уайт открыто заявлял, что не намерен проводить в октагоне битвы между представительницами слабого пола, но впоследствии изменил своё мнение. Этому во многом поспособствовала популярность Ронды Раузи, ставшей первой чемпионкой UFC в легчайшем весе. В течение следующих лет американка произвела фурор в мировом ММА и проложила дорогу для других девушек-бойцов.

Брок Леснар (тяжёлый вес)

В самой престижной категории поясом владел бывший рестлер WWE и самый популярный боец на тот момент. Брок Леснар дебютировал в смешанных единоборствах в середине 2007 года, но сходу оказался на вершине в крупнейшем ММА-промоушене планеты. Конечно, не обошлось без помощи руководства, желавшего видеть его с титулом, но отрицать таланты самого спортсмена также нельзя. Американец представлял из себя груду мышц, что вкупе с солидным опытом выступлений в первом дивизионе по борьбе NCAA давало ему преимущество над соперниками.

Несмотря на это, свою карьеру в UFC он начал с оглушительного поражения от Фрэнка Мира. Леснар считался явным фаворитом и отлично начал схватку, но попался на рычаг колена на 90-й секунде. Правда, это не помешало ему уже через девять месяцев стать чемпионом. Сначала он разобрался с Хитом Херрингом, а затем взял верх над Рэнди Кутюром. На тот момент легендарному атлету исполнилось 45 лет.

Уже после начала эпидемии свиного гриппа Леснар в пятый раз вышел в клетку и взял более чем уверенный реванш у Мира. Сражение продлилось чуть более двух раундов, в течение которых Брок всецело доминировал над противником. Он использовал всю свою физическую мощь и борцовские навыки, сдабривая это пусть и неумелым, но приносящим плоды ground and pound. Рефери не смог наблюдать за избиением Фрэнка и остановил схватку. Дуэль прошла на турнире UFC 100, вплоть до 2016 года удерживавшего лидерство по числу проданных трансляций (1,3 млн).

Не исключено, что следующим оппонентом Леснара мог стать Фёдор Емельяненко. В тот момент он ещё не успел подписать контракт со Strikeforce, из-за чего UFC рассматривал идею с привлечением Последнего императора. Об этом позднее открыто говорил Дана Уайт, признававшийся, что промоушен предложил россиянину баснословный по тем временам гонорар ради сражения с американцем. Но в итоге договориться не удалось, а мечты о супербое так и не воплотились в жизнь.

Лиото Мачида (полутяжёлый вес)

В отличие от тяжёлого веса, в полутяжёлом чемпионы менялись более часто. Так, в период с 2007 по 2009 год поясом владели четыре бойца и лишь двое из них провели хотя бы по одной успешной защите. Первым стал Куинтон Рэмпейдж Джексон, которого многие болельщики знают по недавней дуэли с Фёдором Емельяненко, а вторым — Лиото Мачида. Рашад Эванс больше всего боялся удара ногой в исполнении бразильского каратиста, но в итоге упал от левого хука.

В те времена Мачида считался одним из самых талантливых представителей полутяжёлого веса, ему прочили длительное пребывание на вершине. От оппонентов его отличала уникальная и непредсказуемая ударная техника, основанная на сётокан карате и муай-тай. В течение следующих лет эта комбинация принесёт ему успех в битвах с такими звёздами, как тот же Кутюр, Райан Бэйдер и Витор Белфорт.

Сражение с Эвансом состоялось в мае 2009-го, уже после начала вспышки вируса гриппа H1N1, а в конце года он провёл свою первую защиту. Как это часто бывает, Мачида не смог оправдать ожиданий публики, а его битва с соотечественником Маурисио Руа получилась одной из самых разочаровывающих в истории. Фанаты ждали яркого сражения двух ударников, а увидели чрезмерную осторожность и отсутствие активных действий. Судьи отдали победу Лиото, но уже в мае его визави взял убедительный реванш. Но только для того, чтобы позднее проиграть нынешнему чемпиону Джону Джонсу.

Андерсон Силва (средний вес)

Если в вышеназванных дивизионах царствовали бойцы, не сумевшие укрепиться в статусе непререкаемых звёзд своей категории, то в средней поясом владел величайший средневес в истории UFC. За последние годы многие рекорды Андерсона Силвы были побиты, но он всё равно остаётся лидером по числу досрочных побед в титульных схватках (9) и продолжительности владения поясом (2457 дней). При этом по количеству защит (10) он уступает лишь Деметриусу Джонсону (11).

К моменту начала пандемии H1N1 он успел провести четыре защиты титула в среднем весе, а в апреле добавил в коллекцию и пятую. Несмотря на тот факт, что бразилец не смог досрочно завершить дуэль с Талесом Лейтесом, он смотрелся очень уверенно и ожидаемо взял верх.

А уже в августе состоялась одна из легендарных побед в карьере Силвы. Он вновь решил попробовать свои силы в полутяжёлом весе и сразиться с экс-чемпионом Форрестом Гриффином. Но уже в первом раунде стало ясно, что американец ему не соперник. В течение трёх первых минут он дважды оказывался на полу, а спустя 23 секунды оказался нокаутирован с помощью филигранно исполненного джеба, пришедшегося точно в челюсть.

Жорж Сен-Пьер (полусредний вес)

Жорж Сен-Пьер до сих пор считается одним из сильнейших бойцов не только в истории своей категории, но и в ММА в целом. Канадец становился чемпионом в двух дивизионах и имеет в своём активе серию из 13 побед подряд. При этом его последнее поражение датировано 2007 годом, когда он сенсационно уступил Мэтту Серре.

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В 2009-м Сен-Пьер пребывал в самом расцвете сил. Он успел вернуть себе звание чемпиона и провести две защиты. Вторая из них состоялась в самом начале года, а его противником стал обладатель пояса в лёгком весе Би Джей Пенн. На тот момент эта схватка считалась одной из самых громких в истории и обеспечила продажу 920 тыс. PPV.

Уже после начала пандемии свиного гриппа Сен-Пьер ещё раз вошёл в октагон. Как и Леснар, он оказался участником турнира UFC 100 и выступил во втором по значимости поединке. Его соперником стал Тиаго Алвеш, не обладавший нужным набором навыков, чтобы оказать ему достойное сопротивление. Жорж всегда славился своим умениям переводить противников на пол, после чего обрушивать на них шквал ударов. Впоследствии эту схему с небольшими дополнениями успешно использовал Хабиб Нурмагомедов.

Возможно, именно этим обусловлено то, что в своё время окружение Нурмагомедова активно лоббировало проведение битвы с Сен-Пьером. По стилю эти спортсмены очень похожи — великолепно борются и удерживают визави в партере. Правда, если первый делает ставку на болевые и удушающие приёмы, то второй — на ground and pound. Судя по всему, россиянин хотел показать, кто является главным специалистом в данном аспекте, но этому поединку вряд ли суждено состояться. Несмотря на тот факт, что Жорж продолжает активно поддерживать форму, его лучшие годы давно ушли.

Би Джей Пенн (лёгкий вес)

То же самое можно сказать и об обладателе титула в лёгком весе на тот момент. Правда, пик карьеры Пенна оказался заметно менее продолжительным, чем у его извечного соперника, а окончание получилось обескураживающим. После неудачи в битве с Сен-Пьером он проиграл девять из 13 боёв, чем практически уничтожил своё наследие. Ещё одной ложкой дёгтя оказалось его участие в потасовке у ночного клуба, в ходе которой Би Джей вновь оказался в нокауте.

В 2009-м же Пенн всё ещё считался одни из самых талантливых спортсменов в истории ММА и доминировал в своём дивизионе. Несомненно, во многом это обусловлено низким уровнем конкуренции, вследствие которого противниками чемпиона становились крепкие середняки. Несмотря на это, Би Джей вошёл в историю как первый легковес, трижды защитивший титул. До настоящего момента никому не удалось превзойти его достижение, а повторить удавалось лишь Фрэнки Эдгару и Бенсону Хендерсону. Этот список может пополнить Нурмагомедов, если разберётся с Фергюсоном.

После поражения от Сен-Пьера в январе, Пенн дважды защитил титул в дуэлях с Кенни Флорианом и Диего Санчесом. При этом обе из них были отмечены болельщиками и были признаны одними из самых запоминающихся в 2009-м. Тем не менее, уже в апреле 2010 года он дважды проиграл Эдгару и перешёл в полусредний вес, где оказался неспособен добиваться результатов из-за скромных габаритов.