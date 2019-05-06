Менеджер назвал соперника, который интересен Нурмагомедову

Али Абдель-Азиз, представляющий интересы чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал, в поединке с каким соперником заинтересован его клиент.

«Нурмагомедов дал мне следующие инструкции. Он хочет драться 7 сентября, а затем в декабре. Также Хабиб хочет встретиться в апреле с Жоржем Сен-Пьером, если тот решит вопросы с UFC», — приводит слова Абдель-Азиза Low Kick MMA.

Следующий поединок Нурмагомедов проведёт с американцем Дастином Порье на турнире в Абу-Даби 7 сентября.

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