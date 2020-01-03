Глава UFC рассказал о несостоявшемся бое Фёдора Емельяненко с Леснаром

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата Дана Уайт рассказал о неудавшейся попытке организовать бой между россиянином Фёдором Емельяненко и экс-чемпионом UFC Броком Леснаром.

«Единственный несостоявшийся бой из тех, которые мне бы хотелось видеть, — поединок Брока Леснара с Фёдором Емельяненко. Мы собирались организовать эту встречу на арене Texas Stadium. Но мне не удалось договориться с Фёдором, так что этого не произошло», — приводит слова Уайта пресс-служба UFC.

Ранее Уайт прокомментировал ажиотаж вокруг поединка российского чемпиона организации в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона.