Глава UFC рассказал о несостоявшемся бое Фёдора Емельяненко с Леснаром

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Президент Абсолютного бойцовского чемпионата Дана Уайт рассказал о неудавшейся попытке организовать бой между россиянином Фёдором Емельяненко и экс-чемпионом UFC Броком Леснаром.
Глава UFC рассказал о несостоявшемся бое Фёдора Емельяненко с Леснаром
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«Единственный несостоявшийся бой из тех, которые мне бы хотелось видеть, — поединок Брока Леснара с Фёдором Емельяненко. Мы собирались организовать эту встречу на арене Texas Stadium. Но мне не удалось договориться с Фёдором, так что этого не произошло», — приводит слова Уайта пресс-служба UFC.

Ранее Уайт прокомментировал ажиотаж вокруг поединка российского чемпиона организации в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона.

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