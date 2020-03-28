Госпитализация Халиуллиной, негодование Подчуфаровой и вопрос зарплат: какое влияние коронавирус оказал на биатлон

Чемпионка мира по биатлону среди юниоров Анастасия Халиуллина, а также её мать, тренер Екатерина Халиуллина были госпитализированы с подозрением на коронавирус. Впоследствии стало известно, что их анализы дали отрицательный результат. Президент СБР Владимир Драчёв рассказал, что юниорская и взрослая сборные находятся на карантине. Он отметил, что эпидемия может негативно сказаться на общекомандных сборах. А Ольга Подчуфарова раскритиковала сограждан за нежелание соблюдать меры предосторожности.

Ситуация с пандемией коронавируса так или иначе коснулась всех видов спорта, и биатлон не стал исключением. Заслуженный тренер России и первая наставница Александра Логинова Екатерина Халиуллина была госпитализирована в Саратове в связи с подозрением на COVID-19. Вместе с ней в больницу попала её дочь, чемпионка мира среди юниоров Анастасия Халиуллина. Впрочем, диагноз не подтвердился.

По словам специалиста, две недели назад спортсменка со своим молодым человеком вернулась с кубковых соревнований в Австрии и сразу же села на карантин, чтобы не подвергать риску окружающих. Они находились в одной квартире с матерью, поэтому обеим пришлось сдавать анализы.

«Мы честно самоизолировались в одной квартире и позвонили в поликлинику. Соблюдали карантин, как положено. Три мешка мусора на балконе — в доказательство, мы даже его не выносили. Еду я закупила, что-то потом нам под дверь ещё друзья приносили», — приводит слова Халиуллиной «Взгляд-инфо».

Первые анализы не дали определённого результата, тогда было принято решение о госпитализации. В больнице был взят второй анализ, который дал отрицательный результат.

Позднее сама биатлонистка сообщила, что оказалась в больнице по ошибке.

«В связи со сложившейся ситуацией сообщаю: я не болею коронавирусом! Из-за безалаберности врача меня забрали в больницу по подозрению. Но анализы пришли отрицательные», — написала Халиуллина.

Информацию о госпитализации Халиуллиной подтвердил и президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв. Он рассказал, что в соответствии с постановлением властей после прибытия из Австрии вся команда отправилась на карантин до 31 марта. При этом симптомы болезни проявились лишь у Халиуллиной. У неё болело горло и поднялась температура, которая, однако, впоследствии спала.

Тем не менее в СБР не планируют проводить дополнительные обследования остальных членов сборной.

«Они находятся в разных местах, поэтому пока бояться нечего. Есть ещё четыре дня, ждём окончания карантина, а дальше будем принимать какие-то необходимые меры, если вдруг кто-то ещё заболеет», — цитирует Драчёва ТАСС.

На вынужденном карантине в настоящий момент находится и взрослая команда, вернувшаяся в Россию после заключительного этапа Кубка мира из финского Контиолахти. Спортсмены продолжают тренироваться, выходят на пробежки, при этом соблюдая технику безопасности. Президент СБР подчеркнул, что биатлонисты находятся под наблюдением медиков и дважды в день измеряют температуру.

При этом он не исключил, что вскоре им всё же придётся прибегнуть к изоляции и, соответственно, перейти на режим самоподготовки.

«В связи с коронавирусом всё может поменяться. Ещё месяц назад была одна ситуация, сейчас уже другая. Пока даже неясно, будут ли апрельские сборы, которые мы хотели провести перед тем, как спортсмены уйдут в отпуск. Непонятно, как их проводить. Может быть, все уйдут на самоподготовку и каждый будет работать дома. Вопросов больше, чем ответов», — пояснил Драчёв.

Вице-президент СБР Валерий Польховский также выразил сомнение в том, что общекомандные сборы пройдут вовремя. Он рассказал, что представители организации постоянно поддерживают связь как со спортсменами, так и с их наставниками.

«Есть такие продвинутые ребята, которые, не выходя из дома, могут работать в тренажёрном зале. Логинов, например. Евгений Гараничев тоже так занимается. В общем, со всеми спортсменами разговариваем о том, чтобы поддерживали форму, чтобы хоть какую-то деятельность вели. Конечно, может быть, кто-то и нарушает. Но большинство спортсменов, думаю, соблюдает все требования. Шутить с этим делом не надо», — приводит слова Польховского РИА Новости.

Из-за ситуации с коронавирусом страдает и финансовая составляющая многих видов спорта, многие команды идут на снижение зарплат. Однако в СБР заверили, что сделают всё возможное, чтобы справиться с этой проблемой.

«Основные зарплаты спортсменов и тренеров всё-таки финансируют Министерство спорта, Центр спортивной подготовки и регионы, поэтому всё может отразиться только на специалистах, которые получают зарплату в СБР. Их не так много, поэтому мы постараемся, чтобы всё осталось в прежнем русле», — добавил Драчёв.

По примеру коллег из других видов спорта некоторые биатлонисты призывают поклонников внимательно относиться к собственному здоровью и не нарушать предписаний властей и врачей. Так, Антон Шипулин на своём примере показал, что даже в условиях карантина важно заниматься спортом, а Ольга Подчуфарова посетовала на безответственное отношение сограждан к эпидемии.

«Сегодня людей было больше, чем в любое среднестатистическое воскресенье. Такое чувство, что все выходят надышаться «в последний раз». Даже вчерашний запрет не останавливает некоторых граждан. С одной стороны, их можно понять, с другой, такое отсутствие гражданской ответственности, очевидно, выльется через неделю во что-то более серьёзное: есть стрёмное ощущение, что неделя «каникул» закончится в итоге тем, что объявят ЧС», — написала биатлонистка в Instagram.