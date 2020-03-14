«Глобусы» Бё и Вирер, прорыв Логинова, прощание Фуркада и Мякяряйнен: как завершился Кубок мира по биатлону

В Контиолахти завершились гонки преследования в рамках заключительного, восьмого этапа Кубка мира по биатлону. Мартен Фуркад победил в своём последнем забеге в карьере, но не смог опередить Йоханнеса Бё в борьбе за «Большой хрустальный глобус». Лучшим из россиян стал Александр Логинов, который допустил всего два промаха и поднялся с 18-го на седьмое место. У женщин верх в последней гонке взяла Жулия Симон, а Доротея Вирер второй год подряд заняла первую строчку в общем зачёте. Россиянки выступили неудачно и оказались за пределами топ-10. Тем временем Кайса Мякяряйнен объявила об уходе из спорта.

Последний аккорд Фуркада и прорыв Логинова

В субботу в Контиолахти состоялись гонки преследования в рамках восьмого этапа Кубка мира по биатлону. В связи с пандемией коронавируса и отменой соревнований в Осло эти забеги не только прошли без зрителей, но и стали последними в индивидуальном зачёте. Как следствие, именно в них решалась судьба «Больших хрустальных глобусов». При этом состязание у мужчин вызвало огромный интерес ещё и по той причине, что должно было стать последним для Мартена Фуркада. Накануне француз объявил о завершении карьеры по окончании сезона, чем шокировал спортивную общественность.

Как оказалось, это обстоятельство лишь мотивировало семикратного победителя общего зачёта Кубка мира, который в итоге взял верх и на высокой ноте завершил свою профессиональную карьеру. Фуркад стартовал вторым, но выступил увереннее своего главного оппонента в лице Йоханнеса Бё и взобрался на первую строчку. В этом ему не помешали даже три промаха, два из которых были допущены на заключительной стойке. Компанию на подиуме ему составили двое соотечественников — Эмильен Жаклен и Кентен Фийон Майе, а норвежец финишировал лишь четвёртым.

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«Это прекрасное чувство, даже не мечтал о таком завершении карьеры! Это непростое решение, я люблю соревноваться и выступать, но сейчас время принести другое вдохновение в этот вид спорта. Уже нет шансов, что я вернусь обратно, так как пообещал дочери. Эти 10 лет были великолепными. Король умер. Да здравствует король!» — цитирует Фуркада «Матч ТВ».

Примечательно, что даже этот успех не помог Фуркаду взять верх в сражении за «Большой хрустальный глобус». Бё-младший опередил визави на два балла и во второй раз в карьере завоевал звание лучшего биатлониста мира. И это при том, что у норвежца эта гонка не заладилась, а после первой стойки его положение и вовсе было плачевным. Он трижды выстрелил в «молоко» и оказался на пятой строчке, которая не гарантировала ему победу в общем зачёте. Но впоследствии он чисто отработал на заключительном рубеже и отстоял трофей.

«На третьем рубеже специально промахивался, чтобы дать победить Фуркаду? Невозможно лучше написать эту историю. Думал, что уже потерял шанс на Кубок мира, и заставил болельщиков понервничать. Однако Всевышний помог закрыть пять мишеней на последней стрельбе, и я счастлив. На подходе к финишу силы закончились, но я знал, что выиграл, и поэтому выдохнул», — признался Бё.

В топ-10 общего зачёта Кубка мира оказалось по четыре представителя Франции и Норвегии, а разбавить их гегемонию смогли лишь россиянин Александр Логинов и немец Бенедикт Долль. При этом выше оказался россиянин, занявший седьмое место. Примечательно, что именно на этой строчке он завершил и последнюю гонку в сезоне. Чемпион мира в спринте стартовал лишь 18-м и более минуты уступал лидеру, но в итоге смог совершить впечатляющий рывок. В этом ему помогли неплохая стрельба (два промаха) и более чем достойный ход. Лучше всех по трассе передвигался Йоханнес Бё, а Логинов уступил ему всего 24,3 секунды и показал девятое время.

После завершения забега Александр признался, что мог подняться и выше, а также заверил, что не собирается следовать примеру Фуркада.

«Сегодня с таким ветром можно было бороться за призы, но немного поторопился на стрельбе. Седьмое место — тоже положительный результат. Была ли эта гонка последней? Я не говорил, что буду завершать карьеру. Спасибо болельщикам за поддержку, мы стараемся каждую гонку и будем стараться дальше», — сказал Логинов.

После финиша россиянин о чём-то побеседовал с легендарным французом. При этом он отказался рассказывать СМИ, что именно сказал Фуркаду, но назвал его уход «ударом для биатлона».

Помимо Логинова, своим выступлением порадовали другие отечественные спортсмены. Евгений Гараничев не закрыл всего одну мишень и переместился с 31-го на 15-е место, а Саид Каримулла Халили и вовсе не допустил ни одной оплошности на огневом рубеже. Это помогло 21-летнему атлету совершить рывок на 17 позиций и обосноваться 25-й строчке. Что касается Елисеева и Латыпова, то они наверняка захотят побыстрее забыть этот забег. Это особенно касается Матвея, который был лучшим из россиян в спринте, но допустил 11 промахов и скатился в пятый десяток.

При этом удачным этот день стал для Никиты Поршнева, который был признан «Новичком года» по версии Международного союза биатлонистов (IBU). Россиянин набрал 130 очков, а его лучшим результатом стали два четвёртых места в эстафетах, а также 11-е место в спринте на чемпионате мира в Антерсельве.

«Получать призы всегда приятно... Я уже начал готовиться к следующему сезону. Это звание — большая ответственность, нужно тренироваться, чтобы быть сильнее», — поделился эмоциями атлет.

One of the greatest biathletes of all time is retiring. A great champion, a phenomenal talent and a true sportsman. Merci @martinfkde. Watch his final race in #KON20 again on https://t.co/MSJYx30KUxpic.twitter.com/GgjGdBjDaT — IBU World Cup (@IBU_WC) March 14, 2020

Уход Мякяряйнен и неудачи россиянок

Не обошлось без печальных новостей и у женщин. Всего за несколько минут до старта гонки преследования о своём уходе из спорта объявила Кайса Мякяряйнен. Финка сообщила об этом на своей странице в Instagram, отметив, что именно на этом стадионе начала свой профессиональный путь в биатлоне. Она выразила сожаление, что её прощание со спортом состоится при пустых трибунах, но добавила, что хотела бы в будущем встретиться с фанатами ещё раз.

Как и Фуркад, Мякяряйнен не ударила в грязь лицом в последнем старте в карьере и смогли прорваться с 18-го на четвёртое место. Финка допустила четыре промаха и уступила лишь Лизе Виттоцци, Селине Гаспарин и Жулии Симон. Для 23-летней француженки этот успех стал первым в нынешнем сезоне в индивидуальном разряде. Ранее она первенствовала лишь в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Поклюке.

При этом судьба «Большого хрустального глобуса» решалась в очной дуэли Вирер и Экхофф. Итальянка провалила спринт и была вынуждена стартовать с 19-й позиции, в то время как норвежка ушла на дистанцию третьей. А с учётом того, что преимущество Доротеи перед главной преследовательницей составляло всего восемь баллов, шансы Тириль были довольно высоки. Однако та не смогла справиться с давлением и с шестью промахами стала десятой, лишь на 0,6 секунды опередив визави. Действующая победительница общего зачёта защитила своё звание и второй год подряд стала лучшей биатлонисткой планеты.

В отличие от мужчин, российские биатлонистки не смогли порадовать своих персональных поклонников. Лишь Екатерина Юрлова-Перхт продемонстрировала положительную динамику и пробилась с 46-й на 22-ю строчку. Тем не менее лучшей стала Лариса Куклина. Спортсменка стартовала седьмой и долгое время претендовала на медали, но два промаха на заключительной стойке отбросили её за пределы топ-10.

«Стрельба — это наши ошибки, а не погодные условия. Нам нужно работать с ними. Есть над чем трудиться, всё исправимо. Довольна, что маленькими шажками идём наверх», — сказала Куклина.

При этом Миронова и Старых крайне неудачно провели забег и оказались лишь в пятом десятке. Виной тому стали колоссальные проблемы на огневом рубеже, где спортсменки суммарно допустили 14 ошибок. При этом если Светлана фактически осталась при своих, то Ирина потеряла 23 места.