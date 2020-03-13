Последний спринт сезона: Куклина сражается за медаль на этапе КМ в Контиолахти
- globallookpress.com
- © Kalle Parkkinen/Newspix24
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13 марта 2020
А лучшей из россиянок станет Куклина. Лариса также подвела итоги гонки.
«Наверное, для меня это лучший спринт в сезоне. Но на последнем круге не смогла доработать. Можно сказать, мышцы настолько сковало, что не смогла ничего сделать. Что есть, то есть на данный момент. В техническом плане для меня тут очень тяжёлая трасса. У меня есть проблемы с прохождением крутых подъёмов. Тут я проигрываю. Не могу сказать, что устала, напротив, форма, которая была на старте сезоне, вернулась. Слышала наших болельщиков в лесу. Они кричали очень громко, поддерживали, но на отдалённом расстоянии», — заявила Куклина в эфире «Матч ТВ».
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Продолжаем подводить итоги гонки. Экхофф сделала всё, чтобы сократить отставание от Вирер и, несмотря на два промаха, финишировала третьей. Доротея же пока идёт лишь 18-й, но её преимущество над норвежкой слишком велико.
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Миронова подвела итоги гонки.
«Выздоровела и хотела выйти на старт. Хотела бежать ещё в Чехии, но к масс-старту самочувствие ухудшилось и пришлось пропустить гонку. Сегодня чувствовала себя вполне неплохо, если учитывать, что пропустила десять дней. Слышала, что оставшиеся гонки этапа могут отменить. В плане заботы о здоровье спортсменов это плюс, но в таком случае будет некое ощущение недосказанности, хотя нас впереди ещё ждёт чемпионат России», — заявила биатлонистка в эфире «Матч ТВ».
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Вполне можно поздравлять со второй победой подряд Херрман. Второй сегодня с большой долей вероятности станет Пройс. Пришёл праздник на улицу сборной Германии. Примечательно, что обе биатлонистки допустили по промаху, но показали отличный ход.
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ЧЕТЫРЕ промаха у Резцовой на лёжке. Четыре. Тут всё понятно, к сожалению.
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Резцова на первых полутора километрах демонстрирует лишь 44-й разгон (+18,9).
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Ханна Эберг финишировала лишь на 25-м промежуточном месте. Совсем не получилась у неё гонка. Четыре промаха у шведки и полутораминутное отставание.
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Кристина Резцова стартовала последней из россиянок под 88-м номером.
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И Юрлова-Перхт вдобавок допустила два промаха на стойке. Жаль. На 39-е место опустилась Екатерина (+1:33,5).
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Всё, седьмой финиширует Куклина (+47,9). Увы, полминуты проиграла Лариса на последнем круге. Но всё равно её необходимо похвалить за борьбу.
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