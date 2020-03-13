Последний спринт сезона: Куклина сражается за медаль на этапе КМ в Контиолахти

В финском Контиолахти в рамках заключительного этапа Кубка мира по биатлону проходит последняя спринтерская гонка сезона. Сборная России представлена Екатериной Юрловой-Перхт, Ириной Старых, Светланой Мироновой, Ларисой Куклиной и Кристиной Резцовой. Отечественные спортсменки попытаются завоевать вторую награду в этом виде программы (в декабре бронзу взяла Миронова). RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

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© Kalle Parkkinen/Newspix24