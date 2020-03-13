Последний спринт сезона: Куклина сражается за медаль на этапе КМ в Контиолахти

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Борислав Головин
В финском Контиолахти в рамках заключительного этапа Кубка мира по биатлону проходит последняя спринтерская гонка сезона. Сборная России представлена Екатериной Юрловой-Перхт, Ириной Старых, Светланой Мироновой, Ларисой Куклиной и Кристиной Резцовой. Отечественные спортсменки попытаются завоевать вторую награду в этом виде программы (в декабре бронзу взяла Миронова). RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию.
Последний спринт сезона: Куклина сражается за медаль на этапе КМ в Контиолахти
  • globallookpress.com
  • © Kalle Parkkinen/Newspix24
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  • 13 марта 2020

    А лучшей из россиянок станет Куклина. Лариса также подвела итоги гонки. 

    «Наверное, для меня это лучший спринт в сезоне. Но на последнем круге не смогла доработать. Можно сказать, мышцы настолько сковало, что не смогла ничего сделать. Что есть, то есть на данный момент. В техническом плане для меня тут очень тяжёлая трасса. У меня есть проблемы с прохождением крутых подъёмов. Тут я проигрываю. Не могу сказать, что устала, напротив, форма, которая была на старте сезоне, вернулась. Слышала наших болельщиков в лесу. Они кричали очень громко, поддерживали, но на отдалённом расстоянии», — заявила Куклина в эфире «Матч ТВ».

  • Продолжаем подводить итоги гонки. Экхофф сделала всё, чтобы сократить отставание от Вирер и, несмотря на два промаха, финишировала третьей. Доротея же пока идёт лишь 18-й, но её преимущество над норвежкой слишком велико. 

  • Миронова подвела итоги гонки. 

    «Выздоровела и хотела выйти на старт. Хотела бежать ещё в Чехии, но к масс-старту самочувствие ухудшилось и пришлось пропустить гонку. Сегодня чувствовала себя вполне неплохо, если учитывать, что пропустила десять дней. Слышала, что оставшиеся гонки этапа могут отменить. В плане заботы о здоровье спортсменов это плюс, но в таком случае будет некое ощущение недосказанности, хотя нас впереди ещё ждёт чемпионат России», — заявила биатлонистка в эфире «Матч ТВ».  

  • Вполне можно поздравлять со второй победой подряд Херрман. Второй сегодня с большой долей вероятности станет Пройс. Пришёл праздник на улицу сборной Германии. Примечательно, что обе биатлонистки допустили по промаху, но показали отличный ход. 

  • ЧЕТЫРЕ промаха у Резцовой на лёжке. Четыре. Тут всё понятно, к сожалению. 

  • Резцова на первых полутора километрах демонстрирует лишь 44-й разгон (+18,9). 

  • Ханна Эберг финишировала лишь на 25-м промежуточном месте. Совсем не получилась у неё гонка. Четыре промаха у шведки и полутораминутное отставание. 

  • Кристина Резцова стартовала последней из россиянок под 88-м номером. 

  • И Юрлова-Перхт вдобавок допустила два промаха на стойке. Жаль. На 39-е место опустилась Екатерина (+1:33,5). 

  • Всё, седьмой финиширует Куклина (+47,9). Увы, полминуты проиграла Лариса на последнем круге. Но всё равно её необходимо похвалить за борьбу. 

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