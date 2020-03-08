Вдвоём против всех: Юрлова-Перхт и Куклина бегут в масс-старте на этапе КМ по биатлону в Нове-Место

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Владимир Зайвый
В чешском Нове-Место проходит заключительный день седьмого этапа Кубка мира по биатлону. Женщины разыгрывают медали в гонке с общего старта на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами. Россию представляют Екатерина Юрлова-Перхт и Лариса Куклина. RT ведёт текстовую трансляцию.
Вдвоём против всех: Юрлова-Перхт и Куклина бегут в масс-старте на этапе КМ по биатлону в Нове-Место
  • Екатерина Юрлова-Перхт
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов
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  • 08 марта 2020

    Итальянка Доротея Вирер будет стараться сохранить своё комфортное преимущество в общем зачёте Кубка мира. Она выигрывает уже 85 баллов у шведки Ханны Эберг и 89 у норвежки Тириль Экхофф. Остальные девушки проигрывают уже больше ста очков.

  • Стоит отметить отсутствие сразу нескольких биатлонисток, которые могли бы выступить сегодня в масс-старте. Это норвежка Марте Рёйселанд, россиянка Светлана Миронова и украинка Елена Пидгрушная. Кто-то из них не приехал на весь этап, кто-то пропускает гонку из-за плохого самочувствия.

  • Безмедальная серия девушек в Кубке мира длится уже 19 гонок. В последний раз подняться на пьедестал почёта удалось после эстафеты на этапе в Хохфильцене 14 декабря прошлого года. Сегодня серия может стать юбилейной, но будем надеяться, что этого всё же не произойдёт.

  • В число 30 участниц гонки — две россиянки. Это Екатерина Юрлова-Перхт и Лариса Куклина. Будем особенно переживать за них!

  • Добрый день! В чешском Нове-Место подходит к концу этап Кубка мира по биатлону. Программу воскресенья открывает женский масс-старт, гонка начнётся в 13:45 мск. RT начинает текстовую онлайн-трансляцию.

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