Вдвоём против всех: Юрлова-Перхт и Куклина бегут в масс-старте на этапе КМ по биатлону в Нове-Место

В чешском Нове-Место проходит заключительный день седьмого этапа Кубка мира по биатлону. Женщины разыгрывают медали в гонке с общего старта на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами. Россию представляют Екатерина Юрлова-Перхт и Лариса Куклина. RT ведёт текстовую трансляцию.

Екатерина Юрлова-Перхт

РИА Новости

© Алексей Филиппов