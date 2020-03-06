«Хороший сигнал для недоброжелателей»: Россия выразила протест Италии в связи с обысками у Логинова на ЧМ по биатлону

Россия передала ноту протеста Италии в связи с обысками в номерах Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича во время чемпионата мира по биатлону в Антерсельве. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Глава Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев предположил, что такая мера окажет поддержку всему российскому спорту.

Россия выразила протест Италии в связи с действиями полиции на чемпионате мира по биатлону в Антерсельве. Тогда в номерах Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича были проведены обыски. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила надежду, что в отношении сотрудников, превысивших свои полномочия, будут приняты надлежащие меры и в будущем подобная ситуация не повторится.

«Российская сторона заявила о неприемлемости и непропорциональности подобных мер в отношении российских спортсменов и негативном влиянии данного инцидента на развитие спортивного сотрудничества между нашими странами», — заявила Захарова во время еженедельного брифинга.

По её словам, визит итальянской полиции ранним утром 22 февраля не мог не сказаться на состоянии российских биатлонистов. При этом представители правоохранительных органов заявили, что такое время, напротив, было выбрано для того, чтобы «позволить российскому атлету принять участие в спортивном соревновании, которое было запланировано на позднее утро», рассказала Захарова.

«В действительности гонка состоялась в 14:30. Такие объяснения итальянской стороны абсолютно несостоятельны», — подчеркнула Захарова.

Расследование в отношении Касперовича и Логинова было инициировано Международным союзом биатлонистов (IBU), в частности исполняющей обязанности антидопингового менеджера Сарой Фуссек, после того как стало известно, что специалист присутствует на турнире по чужой аккредитации. В организации предположили, что это может указывать на то, что его подопечный замешан в нарушении антидопинговых правил.

В ходе полуторачасового обыска у Логинова были изъяты личные вещи, в том числе мобильный телефон и ноутбук. Однако впоследствии специалисты выяснили, что явных улик против россиянина нет.

«В связи с тем, что предварительное расследование в отношении наших спортсменов на территории Италии продолжается, призываем итальянские власти к неукоснительному соблюдению законных прав и интересов российских спортсменов и представителей нашей сборной», — добавила Захарова.

Теперь документ, подтверждающий невиновность Логинова, ожидают в Союзе биатлонистов России (СБР). После его получения в организации будут обсуждаться дальнейшие шаги.

«Мы не сомневались, что всё чисто даже и до этого заявления. Александр, да и вся команда — на данный момент самые чистые в мире. Только сумасшедший может что-то употреблять при таком жёстком контроле, когда у нас каждый день проводят сдачи тестов», — цитирует президента СБР Драчёва РИА Новости.

В России положительно восприняли новость о протесте итальянской стороне. Глава федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев заявил, что вмешательство МИД в ситуацию с Логиновым в будущем окажет положительное влияние на дела отечественных спортсменов и в результате справедливость восторжествует.

«Приятно то, что активно включилась не только спортивная общественность, но и само государство, которое начало защищать своих спортсменов. Думаю, это хороший сигнал на будущее для всех наших недоброжелателей. Теперь уже не получится устраивать беспредел в отношении россиян. Это сильная моральная поддержка всему российскому спорту, не только биатлону. Здесь присутствует явный посыл, что Россия своих не оставляет и не даёт в обиду», — заявил Васильев в беседе с RT.

Кроме того, он назвал своевременными действия министерства, так как было необходимо дождаться предварительных итогов расследования.

«Видимо, ждали момент, когда будет доказано, что улик против Логинова нет. Полиция делала своё дело и отрабатывала поступивший сигнал. Но есть вопросы по поводу того, в какой форме она это делала, не были ли превышены полномочия. Это и вызывает обеспокоенность», — добавил Васильев.

Обыски в расположении сборной России привели к тому, что Логинов принял решение сняться с масс-старта, сославшись на психологическую усталость. Кроме того, он не исключил возможности и вовсе завершить карьеру из-за постоянной травли как со стороны соперников, так и со стороны болельщиков, не упускающих возможности напомнить о его допинговом прошлом.

Тем не менее Логинов примет участие в седьмом этапе Кубка мира в чешском Нове-Место. В то же время главный тренер национальной команды Анатолий Хованцев заявил, что биатлонист может пропустить гонки в Хольменколлене. По его словам, в Антерсельве россиянина наиболее активно освистывали именно норвежские болельщики.

«Выйти всем назло и доказать, что не сломался? Такой вариант тоже имеет право на жизнь, в нём есть своя логика. Но, например, была же идея сняться в Антерсельве всей командой с масс-старта в поддержку Саши. Логинов попросил не делать этого. Теперь решать ему. Человек имеет право на позицию», — приводит слова Хованцева «Матч ТВ».

В свою очередь, Васильев также призвал спокойно отнестись к возможному пропуску Логиновым этапа Кубка мира.

«Прежде всего надо спросить самого Александра, с чем это связано. Но не думаю, что речь идёт о какой-то обиде на болельщиков или соперников. Как мы знаем, многие норвежские спортсмены болеют астмой, и на эту тему в России есть хорошая поговорка — доктор на больных не обижается. Поэтому смысла в этом нет, свой диагноз они получили. Думаю, Логинов сам разберётся в этой ситуации. Возможно, это тактический ход или усталость», — предположил Васильев.