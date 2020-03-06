Россия выразила Италии официальный протест из-за обыска у Логинова

Россия выразила официальный протест Италии в связи с обыском у биатлониста Александра Логинова 22 февраля во время чемпионата мира 2020 года в итальянской Антерсельве.

Как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, Москва заявила о неприемлемости и непропорциональности подобных мер в отношении российских спортсменов.

«Проведение следственных мероприятий рано утром непосредственно в день одного из этапов чемпионата мира не могло не отразиться на состоянии наших спортсменов, как вы знаете, российский спортсмен был вынужден отменить своё участие в массовом старте 23 февраля», — добавила она.

По словам Захаровой, в ответ на обращение российской стороны итальянские компетентные органы заявили, что столь раннее время проведения обысков (06:00) выбрано якобы для того, чтобы «позволить российскому атлету принять участие в спортивном соревновании, которое было запланировано на позднее утро».

«В действительности гонка состоялась в 14:30, и такие заявления итальянской стороны несостоятельны», — подчеркнула представитель МИД, добавив, что явных улик в отношении россиянина не обнаружено.

22 февраля итальянская полиция провела обыски у членов сборной России в Антерсельве. В том числе обыскивались номера биатлонистов Александра Логинова, Евгения Гараничева и тренера Александра Касперовича.