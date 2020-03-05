Драчёв — о роли Тихонова в «деле Логинова»: я в курсе этой истории

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Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчёв заявил, что не удивляется информации комментатора Дмитрия Губерниева о роли четырёхкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова в доносе на российского биатлониста Александра Логинова.
Драчёв — о роли Тихонова в «деле Логинова»: я в курсе этой истории
  • РИА Новости

«Я в курсе этой истории. Я получал документы от адвоката из Италии, которые подтверждают наличие заявления Фуссек. В частности, там приводятся слова Тихонова о том, что Касперович находится на чемпионате мира в Антерсельве по чужой аккредитации. И не только его слова, там обширная информация, которую я пока не имею права распространять. Ещё во время чемпионата мира я говорил о том, что Тихонов об этом писал на своём сайте. Это одна из причин, почему они узнали о том, что Касперович ходит с чужой аккредитацией», — цитирует Драчёва ТАСС.

На чемпионате мира по биатлону россиянина Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича обыскала итальянская полиция.

Ранее Губерниев опубликовал фрагмент документа по «делу Логинова».

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