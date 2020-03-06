Хованцев заявил, что Логинов может пропустить этап КМ по биатлону в Хольменколлене

Главный тренер сборной России Анатолий Хованцев заявил, что биатлонист Александр Логинов может отказаться от участия на этапе Кубка мира в Хольменколлене из-за поведения норвежских болельщиков.

«По Логинову сложно говорить, потому что он, возможно, пропустит этап в Хольменколлене. Причина? Психология. Из-за некорректного поведения норвежской трибуны, освиставшей его в Антерсельве», — приводит слова Хованцева «Матч ТВ».

Он также отметил, что пропуск норвежского этапа не очень сильно повлияет на позицию Логинова в зачёте КМ. Кроме того, специалист заявил, что поймёт спортсмена, если тот откажется выступать.

«Выйти всем назло и доказать, что не сломался? Такой вариант тоже имеет право на жизнь, в нём своя логика. Но, например, была же идея сняться в Антхольце всей командой с масс-старта в поддержку Саши. Логинов попросил не делать этого. Теперь решать ему. Человек имеет право на позицию», — сказал Хованцев.

Утром 22 февраля на чемпионате мира в Антерсельве итальянская полиция провела обыски в номерах Логинова и Касперовича. У спортсмена были изъяты мобильный телефон и ноутбук. В ночь с 22 на 23 февраля, перед гонкой с массовым стартом, полиция вернулась к биатлонисту для подписания протокола. В отношении Логинова и его тренера было заведено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что Россия выразила Италии официальный протест из-за обыска у Логинова.