Васильев считает, что протест России из-за обыска у Логинова станет сигналом для недоброжелателей

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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал тот факт, что Россия выразила официальный протест Италии в связи с обыском у биатлониста Александра Логинова 22 февраля во время чемпионата мира 2020 года в итальянской Антерсельве.
Васильев считает, что протест России из-за обыска у Логинова станет сигналом для недоброжелателей
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Приятно, что активно включилась не только спортивная общественность, но и само государство, которое начало защищать своих спортсменов. Думаю, это хороший сигнал на будущее для всех наших недоброжелателей. Теперь уже не получится устраивать беспредел в отношении россиян», — заявил Васильев RT.

Он отметил, что такое действие властей является  сильной моральной поддержкой не только биатлону, но и всему российскому спорту.

«Здесь присутствует явный посыл, что Россия своих не оставляет и не даст в обиду. Потому что сейчас не только спорт, но и страна в целом переживает тяжёлый период на мировой арене. И она должна пройти его с достоинством. Главное, не поддаваться панике, потому что придёт время, когда все поймут, что большинство отечественных спортсменов страдали незаслуженно. Не стоило подать протест раньше? Видимо, ждали момент, когда будет доказано, что улик против Логинова никаких нет. Полиция делала своё дело и отрабатывала поступивший сигнал. Но есть вопросы по поводу того, в какой форме она это делала, не были ли превышены полномочия. Это и вызывает обеспокоенность», — добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что Россия выразила Италии официальный протест из-за обыска у Логинова.

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