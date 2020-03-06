Васильев призвал спокойно отнестись к решению Логинова по этапу КМ в Хольменколлене
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- РИА Новости
«Прежде всего надо спросить самого Александра, с чем это связано. Но не думаю, что речь идёт о какой-то обиде на болельщиков или соперников. Ведь, как мы знаем, многие норвежские спортсмены болеют астмой, и на эту тему в России есть хорошая поговорка — доктор на больных не обижается. Поэтому смысла в этом нет, свой диагноз они получили. Думаю, Логинов сам разберётся в этой ситуации. Возможно, это тактический ход или усталость. Просто надо принять его решение и спокойно к нему относиться», — заявил Васильев RT.
Ранее главный тренер сборной России Анатолий Хованцев заявил, что Логинов может отказаться от участия в этапе Кубка мира в Хольменколлене из-за поведения норвежских болельщиков.