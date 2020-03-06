Защита титула для Логинова: российские биатлонисты борются за медали в спринте на этапе КМ в Нове-Место
- AFP
- © Tiziana FABI
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06 марта 2020
Халили все мишени на первой стрельбе закрыл! Он идёт пока 24-м с отставанием в 42 секунды от Бё.
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Поршнев и Логинов сегодня остались без кубковых очков. Гараничев тоже может выпасть из топ-40.
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По чистой скорости Латыпов сегодня девятый.
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Латыпов финишировал 15-м. Россиянина тоже накрыло на последнем круге, но он хотя бы не так много проиграл призёрам, как другие отечественные биатлонисты.
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Сегодня не всем удалось удержаться на ногах при прохождении трассы.
We have more fallers on the tricky downhill corner in #NMNM20 including home favourite Stvrtecky. Watch the men sprint live on https://t.co/MSJYx30KUxpic.twitter.com/cSc7YEXcin— IBU World Cup (@IBU_WC) March 6, 2020
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Халили вступил в борьбу и проигрывает меньше 10 секунд на первой временной отсечке 900 метров.
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Йоханнесу Бё меньше минуты проиграл сегодня только Фийон Майе. С ними двумя никто сегодня не мог соревноваться даже с чистой стрельбой.
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Чех аж на четвёртое место забрался! Он обогнал и Фака, и Фуркада. Тем временем Елисеев на финише лишь 27-й.
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Ого, Фуркад может не удержать своё пятое место. Михал Крчмар на последнем круге обгоняет лидера Кубка мира.
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Совсем не радуют сегодняшние результаты россиян с учётом того, что завтра будет эстафета. Бежать её, кроме Латыпова, некому. Впрочем, мы ещё не увидели в деле Халили.
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