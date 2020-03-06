Защита титула для Логинова: российские биатлонисты борются за медали в спринте на этапе КМ в Нове-Место

В чешском Нове-Место продолжается этап Кубка мира по биатлону. В пятницу разыгрываются медали в мужском спринте. Российский биатлонист Александр Логинов, стартующий под четвёртым номером, — действующий чемпион мира в этой дисциплине. Помимо него сборную в гонке представляют Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Никита Поршнев, Эдуард Латыпов и Саид Каримулла Халили. RT ведёт текстовую трансляцию.

AFP

© Tiziana FABI