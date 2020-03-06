Защита титула для Логинова: российские биатлонисты борются за медали в спринте на этапе КМ в Нове-Место

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Владимир Зайвый
В чешском Нове-Место продолжается этап Кубка мира по биатлону. В пятницу разыгрываются медали в мужском спринте. Российский биатлонист Александр Логинов, стартующий под четвёртым номером, — действующий чемпион мира в этой дисциплине. Помимо него сборную в гонке представляют Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Никита Поршнев, Эдуард Латыпов и Саид Каримулла Халили. RT ведёт текстовую трансляцию.
Защита титула для Логинова: российские биатлонисты борются за медали в спринте на этапе КМ в Нове-Место
  • AFP
  • © Tiziana FABI
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  • 06 марта 2020

    Халили все мишени на первой стрельбе закрыл! Он идёт пока 24-м с отставанием в 42 секунды от Бё.

  • Поршнев и Логинов сегодня остались без кубковых очков. Гараничев тоже может выпасть из топ-40.

  • По чистой скорости Латыпов сегодня девятый. 

  • Латыпов финишировал 15-м. Россиянина тоже накрыло на последнем круге, но он хотя бы не так много проиграл призёрам, как другие отечественные биатлонисты.

  • Сегодня не всем удалось удержаться на ногах при прохождении трассы.

  • Халили вступил в борьбу и проигрывает меньше 10 секунд на первой временной отсечке 900 метров.

  • Йоханнесу Бё меньше минуты проиграл сегодня только Фийон Майе. С ними двумя никто сегодня не мог соревноваться даже с чистой стрельбой.

  • Чех аж на четвёртое место забрался! Он обогнал и Фака, и Фуркада. Тем временем Елисеев на финише лишь 27-й.

  • Ого, Фуркад может не удержать своё пятое место. Михал Крчмар на последнем круге обгоняет лидера Кубка мира.

  • Совсем не радуют сегодняшние результаты россиян с учётом того, что завтра будет эстафета. Бежать её, кроме Латыпова, некому. Впрочем, мы ещё не увидели в деле Халили.

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