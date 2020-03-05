Гонка при пустых трибунах: в Нове-Место проходит женский спринт в рамках этапа Кубка мира по биатлону
- AFP
- © Marco BERTORELLO
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05 марта 2020
Финка Мари Эдер и шведка Эльвира Эберг, младшая сестра, Ханны, могут попытаться бросить перчатку Бескон с Давидовой в борьбе за награды. Со второго рубежа обе ушли с 50-секундным отставанием от Херрман. При этом у Эдер есть промах.
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Бескон финишировала второй с отставанием в 27,2 секунды от Херрман. Побороться с немкой ей ожидаемо не удалось. Посмотрим, удастся ли кому-то подвинуть француженку со второй позиции. На третьей пока расположилась Давидова (+49,7). Куклина — седьмая (+1:44,7).
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Старых, в отличие от соотечественниц, закрыла все пять мишеней на лёжке! Хоть какая-то радость! 13-й Ирина ушла с рубежа (+28,6). Отставание ногами всё-таки серьёзное, но всё будет зависеть от работы на стойке.
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А вот Пройсс, в отличие от Бескон, не справилась со стрельбой на втором рубеже и допустила два промаха. Медалей ей сегодня не видать.
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А у Юрловой-Перхт, к сожалению, есть промах на лёжке. 18-й уходит с рубежа Екатерина (+38,4). Но шансы на медаль пока не потеряны!
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Тем временем Ирина Старых ушла в бой 49-й! Но у неё на первых же контрольных отметках фиксируется серьёзное западение скорости.
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Экхофф на финише на 0,6 секунды опередила Эберг! Но это скорее борьба за пятёрку.
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Бескон! Француженка, как и Херрман, закрыла все десять мишеней и ушла с рубежа на уверенном втором месте (+11,2). Но немку она не достанет.
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А на выходе со стойки на второе место, к радости местных болельщиков, выбралась Маркета Давидова с одним промахом (+32,7). Эберг она «везёт» почти полминуты, а та уже финишировала с отставанием в минуту и 11 секунд от Херрман.
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На первом рубеже неплохо проявили себя Анаи Бескон (+7,4) и Франциска Пройсс (+14,1). Обе отработали на ноль!
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