Гонка при пустых трибунах: в Нове-Место проходит женский спринт в рамках этапа Кубка мира по биатлону

В Нове-Место в рамках этапа Кубка мира по биатлону проходит женский спринт. Из-за угрозы распространения коронавируса все гонки в Чехии пройдут без зрителей. Под флагом России бегут Лариса Куклина, Екатерина Юрлова-Перхт, Ирина Старых, Кристина Резцова и Ульяна Кайшева. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

AFP

© Marco BERTORELLO