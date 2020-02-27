Золото Павловой, серебро в эстафете и провал Елисеева: как для россиян стартовал ЧЕ по биатлону

На проходящем в эти дни чемпионате Европы по биатлону в белорусских Раубичах сборная России завоевала две медали. Евгения Павлова одержала победу в новой дисциплине — суперспринте. Кристина Резцова, Виктория Сливко, Эдуард Латыпов и Саид Каримулла Халили стали серебряными призёрами в смешанной эстафете. Матвей Елисеев пока что выступает на континентальном первенстве неудачно.

Золотая мотивация Павловой

Чемпионат Европы по биатлону стартовал с приятного для российских болельщиков события. Евгения Павлова одержала победу в суперспринте — новой дисциплине, заменившей в программе соревнований традиционную индивидуальную гонку. Для 26-летней биатлонистки, не сумевшей в этом сезоне закрепиться в основном составе сборной России, это вторая победа на европейском первенстве. Также сборная России стала серебряным призёром в смешанной эстафете.

В этом сезоне чемпионат Европы, фактически являющийся расширенным этапом Кубка IBU, проходит в непривычное время. Обычно этот турнир организуется до мирового первенства и служит подготовкой к главному старту или своеобразной ярмаркой талантов, с которой можно было в последний момент оказаться в основной команде своей страны. В этом же году на состязания в Раубичах съехались те, кто так и не дождался своего шанса в Антерсельве либо сохранил силы на ещё один ответственный старт.

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Российская команда в основном состояла из спортсменов первой категории. Исключение составили только трое представителей мужской команды — Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов и Никита Поршнев. Вместо того, чтобы отдохнуть и подготовиться к следующему этапу Кубка мира в Нове-Место, который начнётся 5 марта, они должны были выйти на лыжню уже на третий день после чемпионата мира.

Это решение тренерского штаба себя никак не оправдало. Елисеев и Латыпов в первый же день приняли участие в суперспринте — гонке из квалификации и основного раунда, в которой стрельба имеет гораздо большее значение, чем скорость. Елисееву, отбегавшему почти весь чемпионат мира, не удалось пройти даже первый этап из-за двух незакрытых мишеней. Латыпов отбор прошёл, причём со вторым результатом, но два промаха на последнем рубеже отбросили его на 13-е место. Лучший результат среди россиян показал Саид Каримулла Халили, занявший седьмое место.

Совсем иной настрой на первую гонку чемпионата Европы был у Павловой. После относительно успешного прошлого сезона, по итогам которого Международный союз биатлонистов признал её новичком года, она провела в Кубке мира всего одну гонку и была отправлена во вторую команду. Чемпионат Европы был её единственной возможностью напомнить о себе, и 26-летняя спортсменка им воспользовалась. Что в квалификации, что в самой гонке Павлова обошлась без единого промаха, а на трассе оказалась быстрее украинки Елены Пидгрушной и француженки Клоэ Шевалье, занявших с россиянкой места на пьедестале почёта.

Женя Павлова победила в суперспринте на чемпионате Европы в Минске.

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1. Евгения Павлова (Россия) – 16:31.8 (0)

2. Елена Пидгрушная (Украина) +2.8 (0)

3. Хло Шевалье (Франция) +5.5 (0)

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В мужской гонке лучший из россиян Карим Халили занял седьмое место.



📷 Денис Костюченко pic.twitter.com/E4CAithjqv — Биатлон России (@russianbiathlon) February 26, 2020

Спасение от Халили

Правда, на следующий день Павловой уже не удалось повторить свой успех в сингл-миксте. Она выступала в паре с Кириллом Стрельцовым и передала ему свой этап в 21 секунде от первого места. Недавний дебютант Кубка мира не только не отыграл отставание, но и увеличил его ещё на полминуты. Как выяснилось позже, он потерял на трассе обойму, и это привело к потере драгоценных для столь скоротечной гонки секунд.

На своём втором этапе Павлова не смогла что-то отыграть — стрелять абсолютно чисто не получалось, а скорости такой же, как накануне, не было. Перед возвращением Стрельцова на дистанцию российский дуэт шёл лишь седьмым, и к финишу удалось отыграть всего одну позицию.

«Настраивались как обычно: бороться. Но было тяжело это сделать. Мне казалось, что вчера трасса была ужасной. Оказалось, что это было ещё ничего. Сегодня просто всё разбито», — оправдывалась биатлонистка в разговоре с «Матч ТВ».

Второй день чемпионата Европы закрывался смешанной эстафетой. В сборной России первый этап достался Резцовой, которая, как и Елисеев, не смогла накануне даже отобраться в главную стадию суперспринта. Эстафету биатлонистка тоже начала неудачно, потратив все дополнительные патроны уже на первом рубеже. Российская команда сразу выпала из первой десятки, и ни после более точной стрельбы стоя, ни после этапа Виктории Сливко к медальным позициям подобраться не удавалось.

Исправлять положение пришлось мужской половине команды. Латыпов сумел сделать так, чтобы шансы оказаться в первой тройке вновь стали реальными, а Халили довёл дело до конца. На двоих они использовали всего два дополнительных патрона, и при этом в сравнении с соперниками показывали достойное время на трассе.

На руку российской сборной сыграла неудача белоруса Сергея Бочарникова — чемпион Европы в суперспринте на последней стрельбе зашёл на штрафной круг. К тому времени украинскую команду уже было не догнать, но бороться с норвежской за серебро было возможно. Вечно выручавший своих партнёров по юниорским эстафетам Халили не позволил Александру Андерсену посягнуть на второе место и прибыл к финишу чуть раньше соперника.